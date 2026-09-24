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Vicepresidente José Manuel Restrepo habla en la Asamblea General de la ONU

El vicepresidente leyó el discurso que Abelardo de la Espriella preparó en su primer mes de Gobierno.

Jorge Leonardo Alzate

septiembre 24 de 2026
12:50 p. m.
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En representación del Gobierno Nacional, el vicepresidente José Manuel Restrepo, ofreció en la tarde del jueves, 24 de septiembre, un discurso preparado por el presidente Abelardo de la Espriella para la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas.

Inició recordando el compromiso que el mandatario realizó en campaña, de no salir durante sus cuatro años de mandato del país, y abordó, como primer tema en la agenda, la tragedia que enfrentó el país el pasado 10 de agosto, tras el sismo de magnitud 7,4, en San José del Palmar, Chocó:

“Un Gobierno que apenas comenzaba tuvo que enfrentar una de las mayores tragedias naturales de nuestra historia reciente. No hubo tiempo para preguntarnos si estábamos preparados. Había que actuar ¡Y actuamos! Desde el primer día di una instrucción inequívoca: había que salvar vidas”.

Sobre aquel día oscuro en la historia reciente del país, envío un mensaje de agradecimiento a quienes se sumaron con rescatistas y ayudas para la población afectada.

Noticia en desarrollo…

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