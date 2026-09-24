Uber habilita función para ofrecer viajes exclusivos entre mujeres en el país: así funcionará

La plataforma de movilidad Uber ha anunciado el lanzamiento oficial de Uber Mujeres, una nueva modalidad diseñada para que las usuarias puedan solicitar trayectos exclusivos operados únicamente por conductoras.

Esta iniciativa busca responder a una de las solicitudes más recurrentes en materia de confianza y tranquilidad dentro del sector de transporte urbano en el país.

¿Cómo funciona la nueva opción de Uber?

El despliegue de esta herramienta se realizará de forma gradual en las principales ciudades del territorio nacional, comenzando por Bogotá, Cali y Medellín. De acuerdo con los detalles revelados por la compañía, el servicio funcionará bajo las siguientes condiciones clave:

Permite vincular de manera directa a pasajeras que prefieran movilizarse bajo esta modalidad con mujeres registradas al volante en la plataforma.

La compañía confirmó que esta alternativa mantendrá los costos habituales de servicios masivos como Uber Ya, evitando cobros excesivos por el beneficio de exclusividad.

La activación dependerá de la oferta y la cantidad de socias conductoras conectadas en cada zona específica durante las horas pico y valles.

El lanzamiento de Uber Mujeres se posiciona como una respuesta directa a la necesidad de crear entornos de movilidad más inclusivos y seguros. Diversas organizaciones han señalado históricamente que las mujeres se enfrentan a mayores riesgos de acoso o vulnerabilidad al utilizar transportes públicos o privados tradicionales.

Con esta herramienta, la empresa tecnológica busca no solo mitigar dichas preocupaciones, sino también fomentar una mayor participación económica femenina dentro de la aplicación.

Históricamente, la proporción de hombres al volante ha superado ampliamente a la de mujeres; por lo tanto, esta función también representa un incentivo para atraer a más ciudadanas interesadas en generar ingresos de manera independiente bajo un esquema de respaldo focalizado.