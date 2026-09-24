Así quedará el partido entre Nacional y Millonarios según la IA: marcador sorprendió

La pelota vuelve a rodar este jueves en el fútbol profesional colombiano con una edición más del clásico más pasional del país. Atlético Nacional recibe a Millonarios FC en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, a partir de las 7:30 p. m., en el marco de la Fecha 12 de la Liga BetPlay 2026-II.

El conjunto verdolaga sale a su gramado con la obligación imperiosa de hacer respetar la casa y sumar tres puntos vitales ante su gente, buscando consolidar su posición en la parte alta de la tabla del torneo clausura.

Del otro lado, el cuadro embajador llega a Medellín con la ambición intacta y la convicción de dar un golpe de autoridad en condición de visitante, en un encuentro donde las emociones, la pierna fuerte y la táctica prometen mantenerse al límite desde el primer minuto.

Ambos equipos llegan con plantillas estelares y la necesidad de ratificar su favoritismo de cara a las instancias definitivas del campeonato. Las miradas están puestas en las principales figuras de ambos planteles, que buscarán desnivelar las acciones en un escenario que promete un lleno total y un ambiente inmejorable.

Así quedará el duelo entre Nacional y Millos según la IA

Con el clásico a pocas horas de disputarse, consultamos con la Inteligencia Artificial sobre un favorito para este duelo que se llevará a cabo en Medellín.

De acuerdo con la herramienta, el clásico culminará en empate a un gol.

"Ninguno de los dos equipos suele regalar espacios ni arriesgar de más en los primeros minutos por el temor a quedar mal parados ante un rival de peso histórico. Eso hace que el partido se trabe mucho en el mediocampo", dijo la IA.

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Y agregó: "Por un lado, Atlético Nacional tiene la obligación de proponer e ir al frente por ser local en el Atanasio, lo que tarde o temprano le terminará abriendo el marcador o dándole alguna ventaja parcial; pero por el otro, Millonarios cuenta con la solidez táctica y el contragolpe necesario para sufrir el partido, encontrar los espacios que deje el local y conseguir la paridad".