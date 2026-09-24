CANAL RCN
Deportes

Así quedará el partido entre Nacional y Millonarios según la IA: marcador sorprendió

La herramienta tecnológica se la jugó y vaticinó lo que pasará en el clásico.

Foto: DIMAYOR

Noticias RCN

septiembre 24 de 2026
12:31 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La pelota vuelve a rodar este jueves en el fútbol profesional colombiano con una edición más del clásico más pasional del país. Atlético Nacional recibe a Millonarios FC en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, a partir de las 7:30 p. m., en el marco de la Fecha 12 de la Liga BetPlay 2026-II.

El conjunto verdolaga sale a su gramado con la obligación imperiosa de hacer respetar la casa y sumar tres puntos vitales ante su gente, buscando consolidar su posición en la parte alta de la tabla del torneo clausura.

Convocados de Atlético Nacional vs. Millonarios: ¿juega James Rodríguez?
RELACIONADO

Convocados de Atlético Nacional vs. Millonarios: ¿juega James Rodríguez?

Del otro lado, el cuadro embajador llega a Medellín con la ambición intacta y la convicción de dar un golpe de autoridad en condición de visitante, en un encuentro donde las emociones, la pierna fuerte y la táctica prometen mantenerse al límite desde el primer minuto.

Ambos equipos llegan con plantillas estelares y la necesidad de ratificar su favoritismo de cara a las instancias definitivas del campeonato. Las miradas están puestas en las principales figuras de ambos planteles, que buscarán desnivelar las acciones en un escenario que promete un lleno total y un ambiente inmejorable.

Así quedará el duelo entre Nacional y Millos según la IA

Con el clásico a pocas horas de disputarse, consultamos con la Inteligencia Artificial sobre un favorito para este duelo que se llevará a cabo en Medellín.

De acuerdo con la herramienta, el clásico culminará en empate a un gol.

"Ninguno de los dos equipos suele regalar espacios ni arriesgar de más en los primeros minutos por el temor a quedar mal parados ante un rival de peso histórico. Eso hace que el partido se trabe mucho en el mediocampo", dijo la IA.

Gamero tomó decisión con Cuadrado previo al juego contra Nacional
RELACIONADO

Gamero tomó decisión con Cuadrado previo al juego contra Nacional

Y agregó: "Por un lado, Atlético Nacional tiene la obligación de proponer e ir al frente por ser local en el Atanasio, lo que tarde o temprano le terminará abriendo el marcador o dándole alguna ventaja parcial; pero por el otro, Millonarios cuenta con la solidez táctica y el contragolpe necesario para sufrir el partido, encontrar los espacios que deje el local y conseguir la paridad".

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

América de Cali

David González fue claro sobre la situación económica de América: "No es un secreto"

América de Cali

América de Cali enfrenta novedad en el caso de Yhormar Hurtado: llegó a instancia internacional

Rafael Nadal

'Rafa' Nadal volverá a las canchas y se enfrentará a uno de los '4 fantásticos' de la historia del tenis

Otras Noticias

Congreso de la República

¿Qué le preocupa a la oposición tras aprobación en primer debate del presupuesto general?

De los 634,9 billones de pesos de presupuesto, se tiene pensado destinar 392,5 billones a gastos de funcionamiento y 155,4 billones al pago de la deuda.

Bogotá

¡Pilas! Estos son los planes gratis que tendrá Bogotá este fin de semana del 26 y 27 de septiembre

Hay opciones para diferentes edades y gustos.

Artistas

Murió reconocido actor tras recibir la eutanasia: tenía 43 años

Artistas

Reconocida cantante de Colombia sufrió accidente en moto: esto reportó

EPS

Adiós a la cuota moderadora: Gobierno De la Espriella otorga beneficio a estos pacientes