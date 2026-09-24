Bogotá tendrá artistas de lujo en el cierre de este 2026: fechas y cómo conseguir las boletas

La temporada de espectáculos en la sabana de Bogotá continúa su curso con fuerza este semestre. El Centro de Eventos Autonorte, uno de los espacios de entretenimiento masivo más importantes de la capital, tiene preparada una gran cita musical para los amantes de los ritmos norteños, despecho y reggaetón, consolidándose como el epicentro de los grandes conciertos al aire libre.

Estos son los artistas de lujo que tendrá el Centro de Eventos de la Autonorte

La seguidilla de grandes eventos comienza este sábado 26 de septiembre de 2026 con la presentación del reconocido cantautor Germán Barceló. Bajo el concepto de su gira Estamos Vivos, el artista ofrecerá un show íntimo y profundo diseñado para conectar con los sentimientos más genuinos de sus seguidores en Bogotá.

Las entradas se encuentran disponibles a través de plataformas autorizadas como La Tiquetera, con localidades que van desde zonas VIP hasta experiencias exclusivas para disfrutar de un formato más cercano.

Luego del pop, la música regional mexicana se tomará el recinto el próximo viernes 9 de octubre de 2026 con la llegada del festival "Meros Cabrones". El plato fuerte de la noche estará a cargo de los legendarios Los Tucanes de Tijuana, listos para poner a corear éxitos mundiales como La Chona y sus corridos más icónicos.

El cartel se completa con agrupaciones de gran trayectoria como Chuy Luviano y sus Rayos de México, Lupe & Polo, Gerardo Amado y Diego Monroy, garantizando una descarga de despecho y ritmo norteño.

Para dar la bienvenida al mes de noviembre por lo alto, el domingo 1 de noviembre de 2026 el Centro de Eventos Autonorte se transformará en la catedral del perreo con el Gyal Halloween Festival. Esta edición especial de Halloween está dedicada por completo a los clásicos del reggaetón que marcaron a toda una generación en los años 2000.

El cartel de lujo es liderado por los boricuas Alexis & Fido y Baby Rasta & Gringo, acompañados de un selecto grupo de DJs y artistas invitados en más de 10 horas de fiesta continua.

Las entradas ya están a la venta en etapas de habilitación general. Además, pensando en la comodidad y seguridad de los asistentes, la organización dispuso rutas oficiales de transporte de ida y vuelta con puntos estratégicos en la ciudad (como El Campín, el Portal Norte, el Portal 80 y Plaza Imperial), facilitando el desplazamiento hacia la Autopista Norte.

Con esta variada programación que abarca desde la balada hasta el género urbano y norteño, el Centro de Eventos Autonorte reafirma su posición como el epicentro musical más dinámico de la sabana de Bogotá.

Eventos empresariales también tendrá el recinto

El centro de Eventos de la autonorte cuenta con 4 espacios cubiertos de diferentes capacidades, todos con acceso a zonas verdes, lo que permite recibir desde 100 hasta 10.000 asistentes y adaptar cada evento a sus necesidades.

Si todavía no ha confirmado su fiesta de fin de año, aún no encuentra el lugar ideal o quiere una experiencia diferente para su empresa, el Centro de Eventos Autopista Norte puede ser el escenario perfecto. Para más información y reservas, comuníquese al WhatsApp +57 318 238 0121 o escríbanos a info@centrodeeventos.com.co.