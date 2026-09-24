Reconocida cantante de Colombia sufrió accidente en moto: esto reportó

En las últimas horas, Marilyn Oquendo, la cantante colombiana que fue aspirante en una de las temporadas de La Casa de los Famosos Colombia, les informó a sus seguidores que tuvo un accidente en su moto eléctrica.

La intérprete de 'Pensé que te conocía' relató que iba con una amiga, que el vehículo le cayó encima y, en medio de lágrimas, realizó una reflexión. ¿Cuál fue?

Esto reveló Marilyn Oquendo, la cantante de Colombia, del inesperado accidente que tuvo

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Marilyn Oquendo manifestó que tuvo suerte en que la caída no fue de gravedad, pero que volvió a darse cuenta de que la vida puede cambiar en segundos.

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"Acabo de tener un miniaccidente en mi moto eléctrica. Yo soy demasiado precavida, pero fue un olvido; me resbalé y me caí. Iba con una de mis mejores amigas, pero Dios nos protegió porque fue una caída demasiado tonta. Íbamos muy despacio, pero la moto me cayó encima y me duele mucho la rodilla", relató la artista.

"Gracias a Dios estoy bien y a lo que voy es que la vida es un suspiro y uno a veces como que va en automático. Nosotros tenemos demasiados planes, damos la vida por sentada y no tenemos espacios para estar más conectados y más agradecidos", añadió.

Además, Marilyn Oquendo declaró que un médico iba a ir a su casa a revisarla y que, dependiendo del diagnóstico, sabría si podría atender o no sus próximos compromisos agendados.

Estas han sido las reacciones de los seguidores tras el accidente de Marilyn Oquendo, la cantante colombiana

Después de que Marilyn Oquendo habló de lo sucedido, varios internautas le expresaron apoyo y le hicieron saber que lo más importante era que la situación no había pasado a mayores.

"Lo lamento, pero espero que te sientas mejor", "ánimo", "la vida es un suspiro y hay que tener cuidado" y "pronta recuperación", han sido algunas de las reacciones.