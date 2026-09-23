Más de 1.500 policías y soldados fueron desplegados en Santa Marta para enfrentar amenazas de las ACSN

El ministro de Defensa, mayor general (r) Jorge Eduardo Mora López, aseguró este miércoles que más de 1.500 integrantes de la Fuerza Pública fueron desplegados en Santa Marta y otras zonas del Magdalena para recuperar la confianza ciudadana y contener los efectos del paro armado decretado por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), luego de la muerte de alias Cholo, considerado el segundo cabecilla de esa estructura criminal.

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La tensión en la región se mantiene desde que el grupo ilegal anunció restricciones a la movilidad sobre la Troncal del Caribe en represalia por la ofensiva de las autoridades. Apenas tres semanas atrás también había sido abatido Naín Pérez Toncel, conocido con los alias de Bendito Menor o Naín, señalado como máximo jefe de la organización.

Las consecuencias del paro armado han sido evidentes en Santa Marta y municipios cercanos. Imágenes difundidas en las últimas horas muestran vehículos incinerados, amenazas contra el gremio transportador y comercios obligados a cerrar sus puertas por temor a represalias.

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Las calles lucen semivacías, con una drástica reducción en la actividad comercial y en la demanda del transporte público. Habitantes de la capital del Magdalena han comparado el ambiente de desolación con las jornadas más restrictivas vividas durante la pandemia de covid-19 en 2020.

Más de 1.500 uniformados en las calles

Frente a la situación, el ministro Mora López afirmó que el Gobierno busca anticiparse a posibles reacciones violentas de los grupos armados cada vez que se ejecuten operaciones de alto impacto contra sus estructuras criminales.

“Con este primer campanazo de lo que sucedió en el Magdalena y específicamente en Santa Marta, pues evidentemente en la medida en que vayamos haciendo acciones contundentes contra los grupos armados, vamos a prever hacer también un despliegue policial y militar para impedir que esto vuelva a suceder en alguna ciudad del país”, señaló el jefe de la cartera de Defensa.

Según el funcionario, actualmente hay más de 1.500 hombres de la Policía Nacional y del Ejército desplegados en la zona para reforzar la seguridad y acompañar a los sectores afectados por las amenazas.

“Ya estamos llegando a los gremios, a los comerciantes, con la gobernadora, con los alcaldes, con las autoridades militares de la región. Tenemos desplegados allá más de 1.500 hombres de la Policía, del Ejército y estamos es eso, generando la confianza para que la gente vuelva a creer en la Fuerza Pública”, sostuvo.

Recuperar la confianza ciudadana

El ministro también aseguró que las organizaciones criminales lograron afianzar durante años una influencia que afectó la percepción de seguridad de la población en varios territorios del Magdalena.

“Hay que entender que la gente había perdido la confianza producto de la tragedia de cuatro años de convivencia con los grupos armados y esto se gana poco a poco con resultados y con la eficacia de una Fuerza Pública como lo estamos haciendo”, agregó.

Las autoridades mantienen operaciones terrestres y controles en los principales corredores viales de la región, mientras buscan restablecer la normalidad en Santa Marta y garantizar la movilidad de los habitantes, en medio de la ofensiva contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, una estructura que ha sufrido dos golpes consecutivos tras las muertes de alias Naín y alias Cholo.