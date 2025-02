Plantón en apoyo a 'Epa Colombia' en la cárcel fue cancelado: estos son los motivos

El plantón pacífico convocado en apoyo a la influenciadora Daneidy Barrera, más conocida como ‘Epa Colombia’ fue cancelado.

La decisión fue comunicada por Juliana y Leonela Calderón, hermanas de Yina Calderón, quienes habían organizado la manifestación prevista para este domingo 9 de febrero a las 4:00 p. m. frente a la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, donde Barrera cumple su condena.

Juliana Calderón, a través de sus redes sociales, explicó los motivos detrás de la suspensión del plantón. Según sus declaraciones, la protesta podría afectar el proceso legal de ‘Epa Colombia’ en lugar de favorecerla.

Me acaban de informar que no es pertinente hacer el plantón porque podríamos perjudicar el proceso de Epa. Entonces, todas las personas que estaban dispuestas a estar con nosotros ese día, ya no se puede. Podríamos causarle un daño a ella, y eso es lo que menos queremos en este momento, expresó Juliana.