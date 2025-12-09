Por todo lo alto: así fue el elegante baby shower del bebé de Paola Jara y Jessi Uribe

Jessi Uribe y Paola Jara impactaron al mundo del espectáculo al confirmar su embarazo, durante los meses más recientes. Por esto, la llegada de su hija Emilia ha marcado un hito trascendental en sus vidas ya que la mediática pareja ha sido blanco de miradas por parte de millones de internautas que se han interesado por su relación.

Jessi Uribe y Paola Jara celebran el baby shower de su hija

Los cantantes se tomaron sus redes sociales para compartir detalles exclusivos sobre la gran celebración con la que reunieron a una gran cantidad de asistentes para celebrar la pronta llegada de su primera hija. De esta manera, los artistas dieron a conocer la gran emoción tras los siete meses de embarazo que la intérprete de ‘Mala mujer’ ya posee.

En las imágenes se observa la pomposa locación y decoración que utilizaron para adornar el lugar, pues, como un cuento de hadas en el bosque, el lugar estuvo lleno de arbustos, flores, telas blancas y candelabros de cristal que evocaron un concepto suave y sutil ante la colorimetría que se manejó.

Casi como un ritual de bienvenida, el código de vestimenta no rebasó una exclusiva paleta de colores con la que los invitados solo debían portar prendas de color blanco, beige o palo de rosa. Este último color fue el protagonista ya que tanto Paola como Jessi lo portaron, por medio de sus atuendos, para hacer alusión a su pequeña Emilia.

Otro de los elementos que se llevaron las miradas correspondió al gran pastel ya que contó con cinco pisos y resaltó por las diferentes texturas y colores que llevaban en cada uno de estos niveles.

Asistentes al baby shower de la hija de Paola Jara

Como una celebración celestial, el evento contó con la participación de un gran número de artistas, celebridades y familiares invitados. Entre este grupo se encuentran algunos de los amigos más cercanos a la pareja ya que se logró observar la presencia de cantantes como Arelys Henao, Francy, entre otros.

Así mismo, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar ya que miles de internautas celebraron la gran llegada de la bebé, quien se espera que en los próximos dos meses nazca.