¿Traición? Valentina Taguado le da su delantal negro a una compañera en MasterChef

Los participantes de MasterChef Celebrity se encuentran a punto de culminar un ciclo más en el juego y las celebridades han manifestado su temor por abandonar la competencia.

Sin embargo, la competencia sigue imponiendo grandes retos ya que los jugadores se han tenido que enfrentar a fuertes decisiones que los han confrontado en más de una oportunidad.

Valentina Taguado pone el delantal negro en MasterChef

El más reciente reto grupal impactó a todos los participantes ya que su desenlace jugó en contra de algunas celebridades que se han destacado por obtener óptimos resultados en la cocina más importante del país. Por esto, el nuevo desafío sorprendió a todos ya que los participantes cocinaron para un amplio grupo de personas en un novedoso reto de campo.

No obstante, Valentina Taguado obtuvo una gran ventaja al ser la ganadora de un misterioso sobre que puso en vilo a más de un participante. Pese a la intriga, la presentadora Claudia Bahamón reveló que la locutora podía hacer uso de la misma si era su voluntad.

A raíz de que la mujer llevaba puesto el delantal negro, pues obtuvo algunos errores en sus más reciente preparaciones, decidió hacer uso del sobre ya que dio a conocer que se iba a quitar el mandilón negro para ponérselo a un compañero que no lo tuviera.

De esta manera, la mujer manifestó que, por temas de estrategia en el juego, debía ponérselo a su compañera Alejandra, quien evidentemente la tomó por sorpresa ya que manifestó su inconformidad.

No me parece justo… si hay una persona que se esfuerce estudiando todos los días y se trasnoche todos los días, pues se lo pongan a esa persona. Yo no pienso así, manifestó la actriz.

Reacciones a la decisión de Valentina Taguado

Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar ya que los demás jugadores manifestaron su gran asombro ante la decisión que la mujer tomó. Así mismo, el actor Raúl expresó sentirse asombrado ya que llegó a pensar que la ventaja de su compañera de equipo podría salvarlos de ir al próximo reto de eliminación.

Pese a los comentarios, los participantes que poseen el delantal negro son: Alejandra, Patty, Carolina y Michelle.