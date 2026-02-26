Astrología 2026: el año del reinicio profundo según Ana Zuluaga

Ana Zuluaga, astróloga experta y creadora de Vibranazul, revela en exclusiva para Noticias RCN las predicciones más precisas sobre la energía que dominará este periodo. Descubre cuáles son los signos con mayores oportunidades, las fechas de Mercurio retrógrado que debes evitar para hacer negocios y por qué eventos inéditos en décadas marcarán un antes y un después en la humanidad. Conoce las claves para aprovechar este año decisivo.

El 2026 no es un año cualquiera; astrológicamente, se perfila como un punto de partida histórico. Según Ana Zuluaga, astróloga experta y creadora de la marca Vibranazul, este nuevo ciclo colectivo se aleja de las crisis y ajustes del pasado para traernos una energía de reinicio profundo. La experta, que acompaña a personas y marcas en sus procesos de autoconocimiento, define este periodo en tres palabras clave: reinicio, conciencia y decisión.

¿Cuál es la energía del 2026 y qué eventos astrológicos lo marcan?

Para entender las predicciones astrológicas de este año, es fundamental mirar el movimiento de los planetas. Zuluaga explica que la entrada definitiva de Plutón en Acuario (un evento que no ocurría hace 248 años) traerá consigo un cambio colectivo sin precedentes, enfocado en lo tecnológico y humanitario.

Además, la conjunción de Neptuno y Saturno actuará como un verdadero reset para la humanidad, marcando inicios revolucionarios. Por su parte, la entrada de Urano en Géminis (algo inédito en los últimos 85 años) revolucionará por completo la forma en que nos comunicamos y transportamos. Estos movimientos nos invitan a dejar de construir sobre lo superficial y comenzar a forjar bases más coherentes y auténticas.

Signos del zodíaco con más oportunidades y suerte en 2026

Si te preguntas qué signos tendrán un mejor año, los astros tienen respuestas claras. Aries, Cáncer, Libra, Capricornio, Leo y Acuario vivirán movimientos clave que se traducirán en grandes oportunidades. Sin embargo, hay una condición innegociable: deben atreverse a soltar las viejas estructuras y abrirse a la expansión.

El 2026 nos obligará a romper con el patrón de la postergación. Quedarnos en lo conocido por miedo al cambio ya no es una opción. Será un año que no permitirá la evasión, por lo que nos empujará a terminar con relaciones, trabajos o dinámicas que ya perdieron su sentido, sin importar qué tan cómodas parezcan.

Mercurio retrógrado en 2026: fechas clave para evitar negocios

Una de las consultas más frecuentes es cuándo ocurren las retrogradaciones para poder planificar el año. Mercurio, el planeta de la comunicación, la mente y las transacciones, pide pausas periódicas. Durante estos periodos, es recomendable tener precaución al firmar documentos importantes o cerrar negociaciones.

Toma nota de las fechas de Mercurio retrógrado en 2026:

26 de febrero al 20 de marzo

29 de junio al 23 de julio

24 de octubre al 13 de noviembre

Además de estas fechas de precaución, la astróloga señala que los meses de marzo, abril, julio y noviembre serán determinantes. En estos periodos se activarán revelaciones y giros que pueden cambiar tu rumbo personal.

Transformaciones en el amor y consejos para sobrevivir al 2026

El ámbito amoroso no quedará intacto. Las relaciones de pareja se transformarán profundamente porque el universo nos invita a vincularnos desde la autonomía. Con Saturno en Aries, el llamado es a asumir la responsabilidad sobre nuestra propia identidad y deseos. La verdadera unión dejará de basarse en la dependencia para construirse entre dos individuos completos que eligen caminar juntos.

Para finalizar, Ana Zuluaga deja un consejo contundente

No le tengan miedo a empezar de nuevo.

El 2026 recompensará la valentía y la honestidad. Escuchar tu intuición y tomar decisiones alineadas con tu verdadero deseo será tu mayor protección y la mejor inversión durante este año.