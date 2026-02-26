CANAL RCN
Economía

Bancolombia confirmó que ya funcionan sus servicios: así compensará a clientes afectados

Bancolombia confirmó que sus servicios digitales ya funcionan con normalidad y anunció compensaciones automáticas para los clientes afectados por las fallas recientes.

Foto: cortesía Bancolombia

Noticias RCN

febrero 26 de 2026
06:57 p. m.
Tras varias horas de incertidumbre y el apagón en la noche del 26 de febrero, Bancolombiaconfirmó que sus servicios ya están operando con normalidad.

A través de un comunicado, la entidad aseguró que tanto sus plataformas para personas como para empresas se encuentran nuevamente disponibles y funcionando.

“Ya estamos disponibles para ti”, informó el banco, al detallar que la App Mi Bancolombia y la Sucursal Virtual Personas ya están habilitadas. Lo mismo ocurre con los canales empresariales como Sucursal Virtual Empresas, Sucursal Virtual Negocios, Sucursal Filiales del Exterior, App Negocios, Host to Host y Sebra.

Además, recordó que durante la contingencia los clientes pudieron seguir usando cajeros automáticos, corresponsales bancarios y sucursales físicas en jornada continua.

Bancolombia confirma que hará compensaciones automáticas

Uno de los puntos que más inquietaba a los usuarios era qué pasaría con las afectaciones económicas generadas por la caída del servicio. Frente a esto, el banco fue claro.

“Si te viste afectado, te devolveremos lo que corresponde, las compensaciones las haremos de forma automática y las verás en los próximos días como un abono en tu cuenta”, explicó la entidad.

Es decir, los clientes no tendrán que hacer un trámite adicional para recibir la devolución, pues el proceso se realizará de manera automática. Sin embargo, el banco advirtió que el detalle de algunas transacciones realizadas en oficinas podría tardar un poco en ajustarse en los movimientos visibles en la aplicación o la sucursal virtual.

¿Qué deben hacer los clientes afectados?

Bancolombia señaló que revisará “caso a caso” las situaciones reportadas. También indicó que su equipo de atención está preparado para acompañar a los usuarios que tengan dudas sobre movimientos o transacciones realizadas durante la falla.

Finalmente, la entidad cerró su mensaje con una disculpa pública: “Discúlpanos”.

Con el servicio restablecido y las compensaciones en marcha, ahora la atención se centra en la rapidez con la que se reflejen los abonos prometidos en las cuentas de los clientes afectados.

