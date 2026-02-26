CANAL RCN
¿Santa Fe, al borde de la eliminación? El duro calendario que le queda y los puntos que debe hacer

Santa Fe suma apenas 10 puntos en la Liga BetPlay y quedó fuera de los ocho. Este es el difícil calendario que enfrenta el León y que podría acercarlo a la eliminación.

febrero 26 de 2026
06:19 p. m.
La preocupación crece en la hinchada cardenal. Independiente Santa Fe volvió a tropezar en El Campín y la derrota 2-1 ante Atlético Nacional no solo dejó molestia por la polémica arbitral, sino también una realidad incómoda en la tabla.

El equipo bogotano suma apenas 10 puntos en nueve partidos disputados y se ubica en la casilla 12 de la Liga BetPlay 2026-I, con un juego más que la mayoría de sus rivales directos.

Más allá del resultado reciente, el problema de fondo es que el León no ha logrado encontrar regularidad.

Santa Fe, obligado a reaccionar en la Liga BetPlay

Con solo 10 puntos en 9 juegos, el margen de error es mínimo. Aunque aún faltan jornadas por disputarse, el panorama no es sencillo. De mantenerse en la misma dinámica, el equipo podría quedar aún más relegado cuando el resto de clubes complete sus compromisos pendientes.

El cuerpo técnico tendrá varios días de descanso para ajustar detalles, recuperar jugadores y trabajar en la parte anímica. Sin embargo, el calendario que se viene no da tregua. Cada partido será prácticamente una final si Santa Fe quiere meterse en el grupo de los 8.

El duro calendario que le queda al León

El camino hacia los cuadrangulares luce empinado. Estos son los partidos que le restan a Santa Fe:

  • Fecha 10: Tolima (visitante)
  • Fecha 11: Alianza FC (local)
  • Fecha 12: Cali (visitante)
  • Fecha 13: Medellín (local)
  • Fecha 14: Bucaramanga (visitante)
  • Fecha 15: Llaneros (local)
  • Fecha 16: Millonarios (visitante)
  • Fecha 17: Cúcuta (local)
  • Fecha 18: Pasto (visitante)
  • Fecha 19: Internacional de Bogotá (local).

En esa lista aparecen salidas complejas y un clásico capitalino ante Millonarios que puede marcar el rumbo del semestre. También enfrentará a rivales directos que pelean por entrar a los ocho.

El margen es corto, pero todavía hay puntos en juego y, según las matemáticas, debería hacer 20 puntos posibles de 30 que le quedan en juego.

