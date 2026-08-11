Premios Reed Latino: Estrategia y Poder hace historia para Colombia

La firma Estrategia & Poder, liderada por Carlos Suárez, conquistó Panamá al llevarse diez galardones , marcando un hito sin precedentes para la estrategia electoral en Iberoamérica y demostrando que el talento nacional domina las nuevas tendencias.

Carlos Suárez y Estrategia & Poder: los grandes ganadores de la noche

En una velada que quedará grabada en los libros de historia de la comunicación estratégica, Colombia demostró su poderío en la XV edición de los premios Reed Latino, celebrada los días 6 y 7 de noviembre en Panamá. En este evento, que reunió a más de 800 consultores y estrategas de ocho países, la firma colombiana Estrategia & Poder se coronó como la indiscutible protagonista al alzar diez estatuillas.

El máximo galardón de la jornada llevó el nombre de Carlos Suárez Rojas, CEO de la firma, quien fue elegido como Consultor del Año. Este reconocimiento, que premia a quien mejor condujo campañas en la región, consolida un trabajo de más de una década fundamentado en una premisa clara: "cada emoción tiene una razón". Este enfoque humano y analítico ya había llevado a la agencia a conquistar previamente los Napolitan Victory Awards en Washington.

Carlos Suárez Rojas. Cortesía: Premios Reed Latino

"El Tigre": la campaña de Abelardo De La Espriella que conquistó América

Uno de los momentos cumbre del certamen llegó con la categoría de Mejor Campaña Presidencial. El galardón fue otorgado a "El Tigre, los Nunca y los Defensores ¡Firmes por la Patria!", la estrategia que impulsó la carrera de Abelardo De La Espriella a la Presidencia de Colombia en 2026.

Al recibir el reconocimiento, el mensaje fue contundente y lleno de orgullo nacional. Se destacó la confianza en una estrategia que supo escuchar al pueblo y que, según los ganadores, está cambiando la historia política de Latinoamérica para siempre. El impacto de esta campaña no se limitó al premio principal; también arrasó en las categorías digitales y musicales, llevándose el premio a Mejor Campaña Electoral Online y Mejor Jingle de Campaña Electoral por la canción "Tigre que dejó huella", producida junto al reconocido artista Nicolás Tovar.

La Inteligencia Artificial: el as bajo la manga en las elecciones

Si algo demostró esta edición de los Reed Latino es que la tecnología es el nuevo campo de batalla electoral. Estrategia & Poder no solo brilló en las categorías tradicionales, sino que dominó el terreno de la innovación tecnológica.

Carlos Suárez fue reconocido como Estratega Electoral del Año Especializado en IA, y la firma se llevó el título a Mejor Agencia de Creación de Contenidos IA para Campañas Electorales. Además, se alzaron con el premio a Pionero del Año en Inteligencia Artificial en Campaña Electoral por su innovador proyecto "La revolución digital de los Nunca". El equipo digital también tuvo su merecido reconocimiento, con Christian Abarzúa compartiendo el premio a Estratega Digital Electoral del Año.

¿Qué son los premios Reed Latino y por qué importan?

Para comprender la magnitud de este triunfo, es fundamental entender el peso de los Reed Latino. Entregados por Campaigns & Elections México, estos galardones son el estándar de oro que reconoce la excelencia en el marketing y la comunicación política en toda Iberoamérica.

En esta decimoquinta edición, la competencia fue así:

Se disputaron 151 categorías especializadas.

Participaron agencias y consultores de México, Colombia, Perú, Puerto Rico, Costa Rica, Argentina, España y Estados Unidos.

Las decisiones estuvieron a cargo de un exigente jurado presidido por Alejandro Rodríguez Ayala, compuesto por especialistas en academia, periodismo y marketing político.

El éxito rotundo de Estrategia & Poder confirma que la profesionalización de las campañas en el país está a la vanguardia mundial. Esta vez, los "Óscar" de la comunicación política hablaron con un claro y contundente acento colombiano.