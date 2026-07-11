Hospital de San Andrés no tendría dinero para pagar deudas del programa Equipos Básicos de Salud

Una revisión financiera al Hospital Departamental de San Andrés, Providencia y Santa Catalina encendió las alertas sobre los recursos destinados al programa Equipos Básicos de Salud (EBS).

La institución reconoció que no cuenta con el dinero suficiente en sus cuentas para cubrir las deudas que mantiene con los contratistas vinculados a esta estrategia.

La situación fue expuesta por Marjorie Englehard Archbold, agente especial interventora designada por la Superintendencia Nacional de Salud, quien explicó que los recursos asignados al programa no se encontraban disponibles en la cuantía necesaria para responder por los compromisos pendientes.

¿Por qué el hospital no tiene recursos para pagar?

De acuerdo con el comunicado oficial, durante la revisión financiera y administrativa se identificó que los fondos asignados al programa EBS no estaban disponibles en las cuentas de la institución para cubrir las obligaciones pendientes.

Esto significa que, aunque el dinero había sido destinado al funcionamiento de los Equipos Básicos de Salud, el hospital no cuenta actualmente con el respaldo financiero suficiente para realizar todos los pagos reclamados por los contratistas.

La interventoría busca reconstruir el recorrido de esos recursos: verificar cuánto recibió la institución mediante las resoluciones del programa, qué valores fueron ejecutados, cuáles pagos se realizaron y qué saldos continúan pendientes.

La agente especial interventora aseguró que no se comprometerán a realizar desembolsos sin comprobar primero que existan recursos para respaldarlos.

Las deudas serían anteriores a la intervención del hospital

Marjorie Englehard Archbold señaló que los compromisos económicos identificados se originaron antes de que comenzara la intervención administrativa de la institución, ordenada por la Superintendencia Nacional de Salud.

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La funcionaria afirmó que comprende la situación de las personas que integran los Equipos Básicos de Salud y reconoció su derecho a presentar reclamaciones. Sin embargo, insistió en que primero se debe establecer con claridad qué ocurrió con los recursos y cuál es la situación real de las cuentas.

Entendemos la situación de quienes integran los Equipos Básicos de Salud. Estas deudas no se originaron durante la intervención, pero vamos a acompañar su solución con transparencia y dentro de la ley. No vamos a ofrecer pagos sin el respaldo de los recursos: lo responsable es establecer con claridad qué ocurrió y cómo se resuelve.

Supersalud y el Ministerio de Salud ya fueron informados

El hospital indicó que puso la situación en conocimiento de la Superintendencia Nacional de Salud y del Ministerio de Salud y Protección Social, entidades que asignaron los recursos del programa.

Además, señaló que aquellos hechos que requieran actuaciones adicionales serán remitidos a los organismos de control competentes.

Finalmente, como parte de las acciones para avanzar en una solución, la interventora invitó a los integrantes de los Equipos Básicos de Salud a participar en una mesa de diálogo programada para el 9 de noviembre, a las 10:00 de la mañana, en las instalaciones del Hospital Departamental de San Andrés.