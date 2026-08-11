¡Prográmese! Bogotá será sede de la final del Colombia Padel Fest 2026

Del 20 al 22 de noviembre, el Palacio de los Deportes de Bogotá recibirá la gran final del Colombia Padel Fest 2026, el torneo que durante tres meses pasó por Medellín, Barranquilla y Cúcuta y finalizará en la capital del país.

El pádel, deporte que ha tenido gran acogida en Colombia, cuenta con más de 75 mil personas que ya han tenido algún acercamiento a las canchas, 25 mil jugadores activos y más de 680 canchas distribuidas por todo el país.

Bogotá, sede de la final del Colombia Padel Fest

Después de recorrer tres ciudades en busca de los mejores jugadores de Colombia, Bogotá será la sede de la gran final que se disputará en noviembre; el Palacio de los Deportes, con la adecuación de una cancha oficial de 20x10 metros, conocerá al nuevo campeón y contará con la participación de figuras mundiales como la argentina número 1 del ranking, Delfina Brea.

Además de la competencia, los tres días del festival también contarán con zonas de experiencia y una oferta musical para que los asistentes puedan disfrutar de un fin de semana cargado de deporte y entretenimiento.

La organización también confirmó que el escenario contará con un formato de 360 grados y la competencia se dividirá en cuatro categorías femeninas y seis masculinas.

Los interesados en asistir podrán adquirir las entradas de dos formas: un abono que incluye los tres días de competencia desde los $86.520 o la entrada para alguno de los tres días, que está disponible desde los $49.832.

Oportunidades de negocio, networking y conocimiento de la ciudad

Para la organización del evento, la gran final del Colombia Padel Fest es mucho más que una competencia deportiva y han creado una experiencia que incluirá una amplia oferta gastronómica, espectáculos internacionales con los mejores deportistas, networking y oportunidades de negocio, además de la oportunidad de hacer turismo en la capital de Colombia.

También habrá artistas musicales e invitados especiales que se conocerán durante los días del evento.