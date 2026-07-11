Revelan nuevos detalles sobre la salud de Kbeto Zuleta: su hermano se pronunció

El cantante vallenato Kbeto Zuleta presenta una evolución favorable después de ser sometido a dos cirugías. Su hermano, Héctor Zuleta, entregó un nuevo reporte sobre su estado de salud y confirmó que permanece estable, consciente y bajo supervisión médica, aunque todavía necesita otros procedimientos tras el grave accidente que sufrió.

La noticia representa un parte de tranquilidad para sus familiares, amigos y seguidores, que han estado pendientes de su recuperación desde el siniestro ocurrido el 26 de octubre en la vía entre El Difícil, Magdalena, y el departamento del Cesar, a la altura del puente Ariguaní.

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Sin embargo, el proceso todavía es largo. Según explicó Héctor, el artista continúa en etapa posoperatoria y los médicos deberán realizar otras intervenciones para atender las lesiones ocasionadas por el accidente.

¿Qué dijo el hermano de Kbeto Zuleta sobre su estado de salud?

A través de un mensaje dirigido a quienes siguen pendientes del cantante, Héctor Zuleta explicó que su familiar ha respondido favorablemente después de las dos cirugías.

Kbeto continúa evolucionando positivamente. Está en su posoperatorio desde hace dos días. El miércoles le realizaron dos procedimientos quirúrgicos. Todavía faltan varios, todavía faltan cositas por arreglar, por decirlo así, pero está estable, consciente y con su manejo respectivo, manifestó.

El familiar también destacó que el artista reconoce a las personas cercanas y permanece orientado. Aunque estos avances son alentadores, continúa bajo observación del personal médico para vigilar su recuperación y prevenir posibles complicaciones.

Héctor pidió mantener la confianza y explicó que el proceso no solamente implica superar las lesiones físicas, sino también recuperar la fortaleza emocional y espiritual.

Confiando en Dios en que todo va a seguir así. Sabemos que esto es un proceso largo, en el que no solamente lo físico, sino también lo moral y lo espiritual tienen que ser restaurados, agregó.

¿Qué pasó con Kbeto Zuleta en el accidente de octubre?

El intérprete vallenato sufrió un grave accidente de tránsito el 26 de octubre en el sector del puente Ariguaní, en la vía que comunica a El Difícil con el departamento del Cesar.

El siniestro también dejó víctimas mortales dentro de su entorno musical. Entre los fallecidos estuvieron el corista Geovany Lobo y el guitarrista Harold Santana, una pérdida que golpeó a la agrupación y al folclor vallenato.

Kbeto Zuleta pertenece a una reconocida familia musical del Caribe colombiano. Es hijo del cantante Poncho Zuleta y sobrino del acordeonero Emiliano Zuleta Díaz.

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Mientras continúa su recuperación, sus familiares agradecieron las oraciones y los mensajes de solidaridad que han recibido desde diferentes regiones del país. La atención ahora está puesta en su evolución y en los próximos procedimientos médicos que deberá afrontar.