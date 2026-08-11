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La última misa del papa León XIV en Uruguay: destacó el papel de las madres y la difusión de la fe

El próximo destino del pontífice será Argentina en su gira por el continente.

Noticias RCN

noviembre 08 de 2026
01:05 p. m.
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En Noticias RCN seguimos de cerca la visita apostólica del papa León XIV a Uruguay. Hoy, domingo 8 de noviembre, el sumo pontífice celebró su última misa en el santuario de la virgen de los 33.

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Posteriormente, emprenderá su viaje a Argentina y allí estará hasta el 11 de noviembre. Se reunirá con el presidente Javier Milei y tiene previstos encuentros con internos de una prisión.

El mensaje del papa León XIV

A las afueras de la basílica de Florida, donde se venera a Nuestra Señora de los 33, patrona de Uruguay, fue celebrada la misa de despedida del papa León XIV. En la ceremonia, el sumo pontífice destacó el papel de las madres y su importancia en la difusión de la fe.

“Sé que muchas cargan con un dolor muy particular. Enseñaron a sus hijos a rezar y hoy esos hijos ya no rezan. Iban juntos a misa y hace años no entran en una iglesia. Hablaban con sus nietos sobre Dios, y ahora no saben si aquellas palabras dejaron huella. A veces se preguntan si hicieron algo mal, o si todo se ha perdido”, dijo León XIV.

Próximo destino: Argentina

El santo padre también hizo un llamado a los fieles que se han alejado de la fe para que regresen y exhortó a la iglesia para salir en su búsqueda. “Somos muy cristianos; lo que nos resulta difícil es ir a la parroquia o iglesia. No sé por qué, pero muy poca gente asiste”, contó Héctor César, un creyente.

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Además, el pontífice les agradeció a los peregrinos la acogida en esta visita apostólica: “Aunque Uruguay es un país relativamente pequeño, su gente tiene un corazón muy generoso y es capaz de grandes cosas. Esto quedó demostrado en los últimos días”.

También hizo un llamado a orar por los gobernantes para que obren siempre por el bien de la sociedad.

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