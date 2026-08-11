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Vandalizaron la estatua de Diomedes Díaz en Valledupar

¡Indignación en Valledupar! La estatua de Diomedes Díaz volvió a ser vandalizada.

Diomedes Díaz
Foto: Instagram @diomedesdiazvive

Noticias RCN

noviembre 08 de 2026
07:59 a. m.
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La estatua de Diomedes Díaz, uno de los puntos turísticos de Valledupar, volvió a ser vandalizada: su brazo derecho fue mutilado en la glorieta Los Juglares, ubicada en el Parque de la Provincia. El alcalde Ernesto Orozco anunció que la Administración municipal gestionará la reparación de la escultura y rechazó este acto.

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La afectación quedó en evidencia después de que el mandatario compartiera fotografías de la figura en su cuenta de X. En la publicación, rechazó el daño y pidió a los visitantes cuidar las obras instaladas en los espacios públicos de la capital del Cesar.

“Exijo respeto a los visitantes de las esculturas, por nuestros bienes públicos y el legado cultural. En la glorieta Los Juglares, a Diomedes Díaz le mutilaron su brazo derecho”, escribió Orozco.

El alcalde también confirmó que dio instrucciones a la Oficina de Cultura para que se encargue de las gestiones necesarias para recuperar la parte afectada.

¿Dónde está la estatua de Diomedes Díaz y por qué es turística?

La escultura está ubicada en el Parque de la Provincia, en la glorieta Los Juglares de Valledupar, un espacio dedicado a exaltar a figuras representativas de la música vallenata.

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La representación del llamado Cacique de La Junta muestra al cantante sentado, sonriente y con los brazos abiertos. Su diseño permite que los visitantes se sienten a su lado y se tomen fotografías, una de las actividades habituales de quienes llegan a este lugar.

La obra fue elaborada por los artistas Jhon Jaider Peñaloza Almanza y Carlos Misael Martínez Bello. Su creación se desarrolló en un taller del barrio Doce de Octubre, en Valledupar, y fue terminada después de la muerte del intérprete, ocurrida en diciembre de 2013.

Volvieron a dañar el monumento de Diomedes Díaz

La mutilación del brazo derecho se suma a otros episodios de deterioro que ha sufrido la figura.

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Aunque el alcalde anunció acciones para recuperar la pieza, todavía no se ha establecido públicamente cómo ocurrió este nuevo daño ni quiénes estarían detrás.

La reparación anunciada busca devolverle a Valledupar uno de sus referentes turísticos y culturales.

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