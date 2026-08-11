Incautan 264 celulares y varios kilos de droga tras megaoperativo en la cárcel El Barne, en Boyacá

El presidente Abelardo de la Espriella compartió un balance del megaoperativo de registro y control que adelantaron las autoridades en el establecimiento penitenciario de El Barne, ubicado en Cómbita, Boyacá.

Resultados del megaoperativo en la cárcel El Barne

Las acciones dejaron como resultado la incautación de cientos de celulares, sustancias estupefacientes, armas cortopunzantes, dinero en efectivo y otros elementos prohibidos que se encontraban al interior del centro carcelario.

El procedimiento fue anunciado por el mandatario a través de su cuenta oficial en X, donde informó que en el operativo participaron 300 funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y de la Policía Nacional.

De acuerdo con el jefe de Estado, durante las inspecciones fueron encontrados 264 teléfonos celulares, 456 tarjetas SIM y 24 dispositivos wifi, elementos que presuntamente facilitaban las comunicaciones ilegales desde el interior del establecimiento penitenciario.

El balance también incluyó el decomiso de 91 armas cortopunzantes, más de siete millones de pesos en efectivo, varios kilogramos de cocaína y marihuana, así como 800 litros de licor artesanal. También encontraron joyas de oro y diferentes dispositivos tecnológicos.

En su publicación, De la Espriella aseguró que la intervención hace parte de las medidas para recuperar el control de los establecimientos penitenciarios y evitar que las personas privadas de la libertad continúen coordinando actividades delictivas desde las prisiones.

El presidente sostuvo que uno de los objetivos de su administración será impedir que las estructuras criminales utilicen los centros de reclusión para realizar extorsiones, amenazas y otras acciones ilegales contra la ciudadanía.

Asimismo, anunció que se fortalecerán los controles internos y las medidas para combatir posibles hechos de corrupción que permitan el ingreso de elementos prohibidos a las cárceles del país.

“No voy a permitir que quienes están privados de la libertad sigan sembrando terror entre los colombianos. Seguiré fortaleciendo los controles, combatiendo la corrupción y recuperando plenamente la autoridad dentro de nuestras cárceles”.