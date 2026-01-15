CANAL RCN
Tendencias

¿Qué debe saber antes de comprar un celular en 2026? Estos son los factores que debe seguir

Aunque el 5G ya es una realidad en varias ciudades del país, muchos colombianos aún no saben si su celular puede conectarse a esta red.

Foto: Freepik

Noticias RCN

enero 15 de 2026
01:44 p. m.
Con velocidades de navegación hasta 10 veces más rápidas que el 4G y menor latencia, el 5G promete optimizar desde videollamadas hasta juegos en línea o uso de apps en tiempo real. Pero no todos los dispositivos ni operadores están listos.

¿Qué factores se deben tener en cuenta?

Que un dispositivo tenga la etiqueta “5G” no garantiza su funcionamiento óptimo en el país. Es fundamental que el equipo soporte las bandas utilizadas en Colombia, especialmente la n78, una de las más comunes en el despliegue nacional.

Muchos usuarios adquieren celulares importados sin verificar este detalle, lo que puede limitar su acceso a la nueva red, incluso en zonas con cobertura activa.

Tener un celular con tecnología 5G tampoco garantiza el acceso a esta red si el operador no ha habilitado dicha conectividad en la zona donde reside el usuario.

Aunque tras la subasta de espectro realizada a finales de 2023 varias empresas han iniciado el despliegue de la red en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, no todas las compañías han alcanzado un despliegue masivo.

Una de las telefonías como Swift Móvil, por ejemplo, ya cuenta con 5G en todos sus servicios y continúa fortaleciendo su infraestructura 4G LTE y tecnologías complementarias.

Mientras se consolida el 5G, existen otras tecnologías que ya están al alcance de los usuarios y mejoran significativamente su experiencia.

VoLTE (voz sobre LTE) permite realizar llamadas con mejor calidad de audio y menor tiempo de conexión. Mientras que la eSIM elimina la necesidad de una tarjeta SIM física, facilitando el cambio de operador y la activación del servicio. En el caso del Wi-Fi Calling facilita realizar llamadas usando una red Wi-Fi. Un servicio que resulta útil en zonas con cobertura móvil limitada.

