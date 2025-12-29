WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares en 2026: conozca la lista completa

El inicio de 2026 traerá cambios importantes para millones de usuarios de WhatsApp en todo el mundo. La aplicación de mensajería más utilizada anunció que dejará de operar en una serie de teléfonos móviles que ya no cumplen con los requisitos técnicos mínimos, una medida que responde a la evolución constante del software y a la necesidad de reforzar la seguridad y el rendimiento del servicio.

Este proceso no será inmediato ni sorpresivo. La compañía ha reiterado que los usuarios cuyos dispositivos perderán compatibilidad recibirán avisos previos dentro de la aplicación, con el fin de que puedan actualizar su sistema operativo o cambiar de equipo antes de que el servicio se suspenda.

¿Por qué WhatsApp dejará de funcionar en algunos celulares en 2026?

Según la plataforma, cada año se revisan los sistemas operativos y dispositivos con menor número de usuarios activos o que ya no reciben actualizaciones de seguridad.

Estos equipos suelen presentar limitaciones técnicas que impiden la correcta ejecución de nuevas funciones, además de representar un mayor riesgo en términos de protección de datos.

En el caso de Android, WhatsApp solo es compatible con teléfonos que cuenten con soporte para mensajes SMS o llamadas, ya que estos son necesarios para el proceso de verificación de la cuenta. Por esta razón, no es posible crear nuevas cuentas en dispositivos que funcionan exclusivamente con conexión Wi-Fi.

Para los usuarios de iPhone, la aplicación aclaró que no admite versiones modificadas del sistema iOS ni dispositivos desbloqueados o alterados, ya que estas configuraciones pueden afectar el funcionamiento normal de la app y comprometer la seguridad del usuario.

Lista de celulares que perderían compatibilidad con WhatsApp en 2026

Con base en los requisitos actuales y en los modelos que ya no pueden actualizarse a las versiones mínimas exigidas, varios equipos quedarán sin acceso a WhatsApp durante 2026. Entre los dispositivos de Apple se encuentran el iPhone 5, 5c, 5s, iPhone 6 y 6 Plus.

En el caso de Samsung, algunos de los modelos afectados serían el Galaxy S3, S4 Mini, S5, Galaxy Note 2, Galaxy Core, Galaxy Trend y Galaxy J2.

También figuran teléfonos de otras marcas como LG (Optimus L3, L5, L7 y sus variantes), Motorola (Moto G y Moto E de primera generación), Sony (Xperia Z2 y Z3) y Huawei (Ascend Mate, G740 y D2).

WhatsApp recomienda a los usuarios realizar copias de seguridad de sus conversaciones y verificar si su dispositivo puede actualizarse. De no ser posible, la única alternativa para seguir usando la aplicación será migrar a un teléfono más reciente que cumpla con los estándares actuales.

Estos cambios reflejan la transformación constante del ecosistema digital y la necesidad de contar con dispositivos capaces de adaptarse a las nuevas exigencias tecnológicas.