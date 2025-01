Cada año, la llegada de febrero viene acompañada de la celebración de San Valentín, una tradición que, aunque tiene su origen en América del Norte y Europa, ha ido ganando popularidad en Colombia.

Durante esta fecha, los mensajes de amor, las cenas románticas y los obsequios entre parejas acaparan la atención, pero no todos se sienten identificados con esta manera de conmemorar el día.

En Bogotá, una iniciativa busca ofrecer una opción distinta para quienes no tienen interés en los planes convencionales de San Valentín, pues en lugar de enfocarse en las relaciones de pareja, este evento se presenta como una oportunidad para quienes quieren celebrar en compañía de amigos o disfrutando en solitario.

Anti San Valentín: esta es la propuesta que rompe con los clichés del 14 de febrero

La propuesta surge en un contexto en el que cada vez más personas optan por estilos de vida individuales o no consideran el amor romántico como una prioridad.

Según la encuesta 'Soledad en Colombia' del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el 43% de los bogotanos se identifican como solteros, lo que refleja una realidad distinta a la que muchas veces se asocia con esta fecha.

Pensando en este grupo, el Hilton Bogotá decidió organizar “It’s not me, it’s you”, un evento que rompe con la narrativa tradicional del 14 de febrero y que busca resignificar el día como un espacio de diversión, sin la necesidad de seguir los códigos establecidos del romanticismo.

¿En qué consiste el evento de Anti San Valentín?

La actividad se llevará a cabo en Sky15 Rooftop, un lugar que se ha convertido en un referente en la ciudad por su vista panorámica y su ambiente.

A diferencia de muchas celebraciones de San Valentín que requieren reservas o costos elevados, este evento será de entrada libre, aunque con cupos limitados, por lo que si desea asistir debe comunicarse a estos números 3212332485 o 6016006100.

La noche contará con varios elementos diseñados para brindar una experiencia diferente a la de las típicas cenas románticas:

Cócteles temáticos, elaborados especialmente para el evento.

Una selección gastronómica especial, enfocada en compartir momentos sin necesidad de un ambiente formal.

Música en vivo, para garantizar una atmósfera animada y sin el tono melancólico que suele acompañar esta fecha.

De otra parte, cabe mencionar que, la organización ha destacado que este tipo de iniciativas no son exclusivas para quienes están solteros, sino para cualquier persona que quiera pasar un buen rato sin las expectativas tradicionales de la fecha.

En palabras de Agustín Maddocks, gerente general de Hilton Bogotá: