MasterChef Celebrity: Participante revela quién podría haber sido el eliminado sin la ventaja de Martina

En el último capítulo de MasterChef Celebrity Colombia, la comediante Vicky Berrío estuvo a punto de convertirse en la eliminada de la noche.

Su preparación no logró impresionar a los jueces, quienes la consideraron una de las peores del reto, lo que llevó a Vicky a derramar lágrimas mientras presentaba su plato.

Sin embargo, la competencia tomó un giro inesperado cuando Martina La Peligrosa utilizó una ventaja que había guardado, anulando así la eliminación de la jornada y salvando a Berrío de dejar la competencia.

Vicky Berrío se mantiene en la competencia tras inesperado giro en MasterChef

El episodio 69 de MasterChef Celebrity estuvo marcado por intensas emociones, especialmente para Vicky Berrío, quien desde el principio parecía destinada a ser la eliminada del día. La comediante, consciente de su bajo desempeño, se preparaba mentalmente para despedirse de la cocina más famosa de Colombia. Sin embargo, en un momento inesperado, Martina La Peligrosa decidió utilizar su beneficio especial, que le permitía anular una eliminación, salvando así a Vicky y a todos los demás concursantes de ese destino.

A pesar de no saberse con certeza quién habría sido el eliminado, Vicky respiró con alivio al saber que continuaría en la competencia del Canal RCN. Tras este giro en los acontecimientos, la comediante compartió su reacción con sus seguidores, primero a través de varias publicaciones en Instagram y luego con una historia en la que se sinceró sobre lo vivido.

“Ese fue mi momento”: Vicky Berrío se sincera tras su salvación en MasterChef

Luego de que el episodio saliera al aire, Vicky Berrío no tardó en expresar sus sentimientos sobre lo ocurrido. A través de sus redes sociales, comentó: "Buenos días, ¿cómo amanecieron?... Dios mío, gracias a Dios. Oiga, qué sufrimiento anoche...". La comediante explicó que, aunque sabía lo que iba a suceder, no pudo evitar sentir angustia y llorar durante el capítulo. "Yo sentía que me iba, que yo me iba a ir... lo sufrí. Claro, desde anoche lo veía con ojos diferentes, pero como lo viví ahí era lo que estaba sintiendo, entonces no me puedo dar palo", confesó Vicky.

La experiencia le permitió reflexionar sobre la importancia de confiar más en sí misma: “Ese fue mi momento, siento que uno aprende de todo, me fui para MasterChef segura de muchas cosas y allá se me desataron otras, la vida me puso ahí seguro para aprender a confiar mucho más en mí", concluyó la comediante, agradecida por la segunda oportunidad brindada por Martina La Peligrosa.