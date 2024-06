"Que feo", Martha Bolaños reacciona a las acciones de Alfredo a sus espaldas en La Casa de los Famosos

El pasado domingo 2 de junio, la Casa de los Famosos vivió la salida de Martha Isabel Bolaños, una de las competidoras más fuertes durante la competencia y con la que varios de sus compañeros tuvieron problemas en la convivencia.

La actriz se vio envuelta durante su estadía en una serie de peleas con integrantes del equipo Papillente. Sin embargo, con la mayoría de ellos logró limar asperezas antes de su adiós.

Ya fuera de la competencia, Martha tuvo el privilegio de observar algunas acciones de otros participantes en su contra a sus espaldas. Uno de ellos fue Alfredo Redes, quien en repetidas ocasiones arremetió contra ella con acciones "feas".

Martha reacciona las acciones de Alfredo

Este martes, en el programa del Canal RCN, Buen día Colombia, los presentadores le enseñaron una escena de la casa donde Alfredo Redes pateó su ropa, mientras ella se encontraba en el famoso cuarto del exilio.

La actriz se mostró realmente sorprendida por el actuar del creador de contenido, quien hizo esta acción con complicidad de otros integrantes como Karen, Melfi, entre otros.

"Qué feo", dijo la popular 'Pupuchurra' tras ver la escena. "Qué bobada tan fea. Eso se lo sumo al pedo que me hizo en la sala", agregó.

Martha también mencionó a Karen, quien se reía mientras Alfredo pisoteaba su ropa. "Ay mamacita, yo lo siento mucho por ellos, en serio que feo", sentenció Martha.

Martha Bolaños respondió a sus críticos

Sobre el sufrimiento en la casa, agregó que "obviamente no quería salir. Me veía en la final, siento que pagué un precio altísimo de dolor, de energía, de todo, pero bueno, lo importante es que alcancé a transformar muchas cosas que quería y salí en paz, salí con alegría".

"Es impresionante, pero es tanta la energía que siento de ustedes que esos comentarios negativos no me tocan para nada. Me da ternura, amor. A toda esa gente que no me quieren les mando un abrazo. Que estén bien".