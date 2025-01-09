Un segundo vuelo: uniformes de LATAM se transforman en arte y sostenibilidad

A través del reciclaje textil, estas prendas dejan de ser desechos para convertirse en accesorios sostenibles que cuentan historias inspiradas en la biodiversidad colombiana. Esta iniciativa no solo cuida el planeta, sino que también demuestra cómo la moda puede tener un segundo vuelo lleno de propósito.

El origen del proyecto Entinta

Todo comienza en el aeropuerto, donde los uniformes de LATAM que ya no se utilizan se depositan en una caja especial. Cada mes, Laura Cifuentes y su madre, doña Dora, recogen estas prendas y las trasladan a su taller en Bogotá. Allí comienza un proceso minucioso: cada pieza se inventaría, se abre con cuidado y se transforma en nuevos productos útiles y con valor agregado.

De uniformes a accesorios sostenibles

Lo que antes era una camisa o un pantalón de tripulación ahora se convierte en bolsos, libretas, carteras y objetos decorativos. La clave está en el diseño: Laura y doña Dora no solo reciclan, sino que también reinterpretan. Con creatividad, transforman lo que parecía un desecho en artículos únicos que representan una nueva forma de consumo responsable.

Inspiración en la biodiversidad colombiana

Queremos que nuestros diseños cuenten historias

Explica Laura. Por eso, cada creación se inspira en la riqueza natural y cultural del país. Sus estampados evocan la orquídea, flor nacional, y diversas especies de aves de los Llanos Orientales, logrando que cada producto sea, además de funcional, un homenaje a la identidad colombiana.

Impacto ambiental y propósito social

En solo un año, Entinta ha logrado transformar más de 10.000 uniformes. Este trabajo no solo reduce la cantidad de desechos textiles, sino que también promueve una conciencia ambiental en torno al consumo y la reutilización. Para LATAM, contar con aliados como Entinta significa que los viajes no terminan al aterrizar: la sostenibilidad continúa en tierra firme, dando un segundo vuelo a los materiales y apoyando un futuro más responsable.

CONTENIDO PATROCINADO.