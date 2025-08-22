LATAM Airlines implementa viajes sostenibles: kits ecológicos y lounge ecofriendly

Sebastián González, viajero frecuente, fue testigo de cómo cada detalle, desde los kits ecológicos hasta la reducción del plástico, refleja un compromiso real con el medio ambiente y con un modelo de aviación más consciente.

Experiencia sostenible desde el lounge VIP

Antes de despegar hacia Perú, Sebastián González experimentó cómo LATAM Airlines está transformando el concepto de viajar. En su lounge VIP, la aerolínea ha introducido prácticas que reducen el impacto ambiental sin sacrificar la comodidad. Los plásticos de un solo uso desaparecieron para dar paso a envoltorios sostenibles, utensilios metálicos y vasos de vidrio reutilizables. Incluso las duchas fueron adaptadas con amenities ecológicos, mostrando que el lujo puede convivir con la conciencia ambiental.

Kits de viaje hechos con materiales reciclados

En la clase premium, los pasajeros reciben un kit de viaje diseñado bajo criterios de sostenibilidad. Las cartucheras están elaboradas con botellas plásticas recicladas, los cepillos son de bambú y los antifaces, calcetines y protectores están pensados para prolongar su vida útil. La cobija y la almohada se entregan sin plásticos, utilizando cintas de papel reciclable. Estos pequeños cambios marcan la diferencia en un sector que tradicionalmente depende de productos desechables.

Innovaciones a bordo para reducir la huella de carbono

La sostenibilidad también se extiende al servicio a bordo. LATAM ha reemplazado los cubiertos plásticos por opciones de bambú y utiliza bandejas reutilizables junto con empaques de aluminio y papel, fáciles de reciclar. Además, en vuelos cortos se eliminaron las pantallas individuales de entretenimiento, lo que disminuye el peso de los aviones y, por lo tanto, el consumo de combustible y la huella de carbono. Una medida simple pero de gran impacto.

El compromiso de LATAM con la aviación responsable

“Los cambios están en los pequeños detalles”, asegura Sebastián González, recordándonos que cada acción cuenta cuando se trata de cuidar el planeta. Con estas iniciativas, LATAM Airlines refuerza su compromiso con un modelo de aviación sostenible que combina comodidad, tecnología y responsabilidad ambiental. La apuesta no solo busca reducir el impacto ecológico, sino también inspirar a los pasajeros a ser parte de un cambio cultural en la manera de viajar.

