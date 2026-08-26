Beyoncé donará un millón de dólares a los afectados por el terremoto en Colombia

Más de 15 días han transcurrido tras el contundente terremoto, de magnitud 7,4, que sacudió al Pacifico colombiano y que ha dejado a más de 300 personas fallecidas.

Ante la magnitud del evento, decenas de artistas se han unido en pro de las poblaciones más afectadas con el objetivo de hacer llegar las ayudas y aportar en la reconstrucción de la infraestructura destruida durante el sismo.

A estas amplias sumas se ha unido la cantante Beyoncé, quien donará un millón de dólares a las organizaciones que también se han sumado para avanzar en la recuperación del territorio nacional.

Beyoncé donará a los afectados por el terremoto en Colombia

El anuncio se dio por medio de un comunicado de Parkwood Entertainment, la agencia de la artista, quienes aseguraron que la donación está destinada a prestar ayudas inmediatas a los afectados por el sismo del pasado 10 de agosto. La donación va a ir dirigida a diferentes ONGs como Food for the Poor y World Central Kitchen.

"La donación está destinada a ayudar de inmediato a proporcionar alimentos y suministros de vivienda a las zonas más gravemente afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Chocó en la madrugada del 10 de agosto", anunciaba en un comunicado Parkwood Entertainment, la agencia de la artista.

Esta suma tiene el objetivo de contribuir a la entrega de alimentos a los damnificados y obtener los recursos necesarios durante el alojamiento temporal de los afectados en los refugios establecidos por las autoridades.

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Karol G y Shakira hacen millonaria donación a Colombia

Otras de las recientes donaciones para los afectados corrió por cuenta de Karol G, quien, por medio de su fundación Con Cora, anunció la suma de 1,2 millones de dólares para los afectados.

El anuncio se dio por medio del más reciente evento benéfico ‘Colombia: Voces por la Vida’ que reunió a más de 20 artistas nacionales en un concierto sin precedente con el que se recaudó un total de $11.193.557.183.

Otra de las artistas comprometidas con el territorio ha sido Shakira, quien también llegó al epicentro del terremoto en Chocó para visitar a la población y conocer, de primera mano, las necesidades de los afectados.

Dentro de sus principales propósitos está reconstruir las instituciones educativas, tanto de educación primaria como de educación superior, que sufrieron daños estructurales y que han imposibilitado la continuidad de las clases en el departamento.