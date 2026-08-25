Adiós a la risa: este fue el nuevo eliminado de MasterChef Celebrity Colombia

La competencia en MasterChef Celebrity Colombia vio pasar un nuevo reto de eliminación en donde seis participantes se enfrentaron para conservar su cupo en el programa culinario más exigente del mundo.

Pese a que los chefs exaltaron el nivel que algunos de los participantes ya habían obtenido, las fallas no se hicieron esperar ya que la falta de anticipación le pasó factura a uno de los participantes del juego.

¿Quién fue el eliminado hoy en MasterChef Celebrity?

El reto generó amplias expectativas ya que Martha, Emiro, Iván, Luciano, Sebastián y Julieta se enfrentaron en cada una de sus estaciones para preparar un platillo que debía contener hierbas, especias e ingredientes representativos de cinco regiones del país.

Por región se iba a cocinar con un ingrediente, el reto requirió de 60 minutos y la despensa iba a estar abierta. Martha tuvo que cocinar con plátano verde, Sebastián cocinó con cubios, Emiro con hojas de guasca, Luciano con auyama, Julieta con ñame e Iván con carne de cerdo.

Cada uno decidió arriesgarse al hacer preparaciones autóctonas por lo que varios participantes exaltaron su temor por el resultado de los cocineros en sus estaciones. Sin embargo, Iván Marín tuvo especiales errores ya que no cumplió con las expectativas del reto.

Tras una complicada deliberación, por parte de los jueces, el nuevo eliminado fue el humorista, quien rompió en llanto al conocer a detalle los errores que le pasaron factura al preparar una cotoletta con carne de cerdo.

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Recorrido de Iván Marín en MasterChef Celebrity

El paso del comediante fue uno de los más discutidos, hasta el momento, pues varios de los cocineros manifestaron que Iván era uno de los participantes “más débiles” del juego al tener serios errores durante la competencia.

Aunque el hombre también fue blanco de comentarios por parte de sus demás compañeros, Marín manifestó en varias ocasiones su frustración por no lograr los resultados requeridos por los jueces.

Pese a que el propio hombre afirmó que se sintió como “el peor cocinero” en un punto, aceptó que su evolución fue significativa para mantenerse durante varias semanas en el reality.

Las reacciones tras su eliminación no se hicieron esperar ya que los chefs hicieron énfasis en las recomendaciones que le hicieron al hombre y que, finalmente, no habría acatado.