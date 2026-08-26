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Barrios en Bogotá se quedarán sin agua hasta por 27 horas: Acueducto lo informó

Conozca las zonas que se verán afectadas con este servicio.

Noticias RCN

agosto 26 de 2026
08:18 a. m.
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La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) anunció que este miércoles 26 de agosto de 2026 se llevarán a cabo suspensiones temporales en el suministro de agua potable.

Las suspensiones impactarán a diversos sectores de las localidades de Antonio Nariño, San Cristóbal, Bosa, Kennedy, Usaquén y Suba, afectando tanto a zonas residenciales como comerciales con interrupciones que variarán entre las 4 y las 27 horas de duración.

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Según lo dio a conocer la entidad prestadora del servicio y la Alcaldía Mayor, estas intervenciones técnicas resultan imperativas para garantizar la efectividad del sistema, realizar trabajos de empates de redes, mantenimientos preventivos, cierres a terceros y procedimientos de verificación de macromedidores.

Programación y sectores afectados

Las obras iniciaron desde tempranas horas de la mañana, desplegándose en distintos frentes operativos distribuidos a lo largo del territorio urbano:

  • Localidad de Antonio Nariño: Corresponde al sector con la suspensión más prolongada. Desde las 7:00 a. m. y por un tiempo estimado de 27 horas, se realizan empates en las redes principales. El polígono afectado comprende desde la Calle 1 hasta la Calle 13 Sur, entre las Carreras 10 y 14, abarcando a barrios como Policarpa, Sevilla, La Hortúa, Ciudad Berna y Caracas
  • Localidad de San Cristóbal: A partir de las 9:00 a. m., por un período de 24 horas, iniciaron labores de mantenimiento preventivo entre la Carrera 25B Este y la Carrera 18 Este, de la Calle 8 Sur a la Calle 17 Sur. Entre los barrios impactados destacan Aguas Claras, Tibaque, Tibaque Urbano, Los Laureles I, Molinos de Oriente, Molino Rural, Monte Carlo y San Cristóbal Sur.
  • Localidad de Bosa: En esta zona del sur de Bogotá, los trabajos de mantenimiento comenzaron a las 10:00 a. m. con una extensión prevista de 24 horas. Las suspensiones abarcan tramos de las Carreras 86B a 91 y las Calles 69 Sur a 94A Sur, afectando urbanizaciones como El Remanso, Independencia, La Vega San Bernardino, Los Laureles, Potreritos, Providencia y Villa Emma.
  • Localidad de Kennedy: En el occidente, la suspensión responde a un procedimiento de cierre a terceros que inició a las 10:00 a. m. y tendrá una duración de 24 horas. El área delimitada se ubica en el barrio Tintal (entre la Calle 8 y la Calle 10, de la Carrera 86 a la Carrera 89).
  • Localidades de Usaquén y Suba: En el norte de la ciudad se programó una intervención nocturna de corta duración. A partir de las 8:00 p. m. y por un espacio de 4 horas, se efectuará la verificación de macromedidores entre la Calle 119 y la Calle 198, desde la Carrera 7 hasta la Carrera 10 Este. La medida compromete a sectores como Ginebra, Unicerros, Sagrado Corazón, El Codito, Bosques de Medina, Barrancas Oriental, Soratama, entre otros.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado aclaró que estas suspensiones corresponden exclusivamente a trabajos técnicos programados y no forman parte de esquemas de racionamiento de agua en la ciudad.

Para reducir las molestias provocadas durante la jornada, las autoridades distritales recomendaron a la ciudadanía almacenar de manera previa el agua necesaria para el consumo humano y las labores básicas de higiene o preparación de alimentos. Asimismo, se recordó la importancia de realizar un uso racional del líquido almacenado para evitar que las reservas domiciliarias se agoten antes de la normalización del servicio.

Finalmente, la entidad dispuso de un plan de contingencia a través de carrotanques, los cuales prestan servicio prioritario a centros de salud, clínicas, hospitales y lugares de alta concentración pública. Dichos apoyos pueden solicitarse directamente a través de la línea telefónica de atención al usuario (Acualínea 116).

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