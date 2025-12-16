CANAL RCN
Rigoberto Urán se sinceró y habló sobre los problemas de salud mental de su madre

El empresario reveló cómo enfrentó la enfermedad de su madre durante sus inicios.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

diciembre 16 de 2025
07:34 a. m.
Rigoberto Urán sorprendió a sus seguidores tras sincerarse, en una reciente entrevista, y comentar detalles inéditos de los inicios de su carrera deportiva y uno de los episodios más complejos de su vida al tener que enfrentar los problemas de salud mental de su madre.

Rigoberto Urán habla sobre la salud mental

Por medio de una entrevista, para el podcast del actor Juan Pablo Raba ‘Los hombres sí lloran’, Urán decidió sincerarse al hablar sobre algunos de los problemas de salud que su madre atravesó a lo largo de su vida.

No obstante, las dificultades económicas y la escasez de especialistas en dicho municipio dificultaron el tratamiento y el proceso de recuperación de la mujer.

“Yo pensé que el problema de mi mamá era de pobreza… falta de dinero, una casa hipotecada, una mujer muy joven con dos hijos. Entonces yo asocié los problemas de mi mamá con la pobreza”, explicó.

Ante la falta de educación sobre salud mental en aquel entonces, el deportista expresó sentirse bastante confundido, pues nunca recibió instrucción alguna sobre el complicado episodio de depresión que su progenitora se encontraba atravesando cuando tenía tan solo 19 años.

“Antes no había esa educación… para mí había sido muy difícil ver a mi mamá tirada en una cama sin entender lo que le pasaba. Sin estar enferma y ella llore, llore y llore y uno sin entender nada”, manifestó.

Así mismo, recalcó que, durante sus inicios, su principal objetivo con el dinero que iba a recibir fue comprarle una casa a su madre, pues consideró que con dicha adquisición los problemas podrían desaparecer. Sin embargo, dicha enfermedad empezó a ser tratada por parte de los mejores psiquiatras que el deportista logró contactar.

Rigoberto habla sobre su condición económica

Por otro lado, el deportista también reveló algunas de las principales problemáticas que tuvo que atravesar ante la situación económica que tenía durante sus inicios. No obstante, resaltó que, pese a la condición que actualmente posee, fue un joven feliz con las complicaciones económicas.

“Yo pensé que la solución a mis problemas era el dinero. Yo era un niño muy feliz en Urrao, con todas las dificultades, pero yo era un pelado alegre. No vayan a creer que yo soy millonario, yo vivo trabajando todos los días y tengo deudas por todo lado. Pero la felicidad sigue siendo la misma”, añadió.

Finalmente, recalcó la importancia de detenerse en la vida y apreciar lo que se tiene en el momento ya que la “velocidad de la vida” podría evitar disfrutar de la misma.

