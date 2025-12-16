MiLoto volvió a caer en Colombia: estos fueron los números ganadores del sorteo 0450

Volvió a caer MiLoto en Colombia y la noticia volvió a sacudir el panorama de los juegos de azar en el país.

En el más reciente sorteo, un solo apostador logró lo que miles intentan cada semana: acertar la combinación completa y quedarse con el premio mayor, que en esta ocasión alcanzó los $550 millones.

El resultado oficial, según la información verificada por el operador del juego, confirmó que un único ganador logró acertar los cinco números principales, llevándose así el 100% del acumulado. Los números de la suerte que permitieron este millonario triunfo fueron: 04, 18, 28, 29 y 35.

Resultado del sorteo 0450 de MiLoto que cambió una vida

El sorteo No. 0450 de MiLoto arrojó la combinación ganadora: 04, 18, 28, 29 y 35. Esta secuencia numérica le cambió la vida a un afortunado apostador que se hizo acreedor a la impresionante suma de $550 millones, uno de los premios más destacados entregados por este juego en los últimos meses.

De acuerdo con el Operador Nacional de Juegos, el tiquete ganador fue adquirido en la modalidad manual a través de un punto de la red aliada Supergiros.

Además, el premio quedó en Valledupar, ciudad que suma su segundo ganador del premio mayor en la historia de MiLoto, consolidándose como una plaza que ya ha sido tocada dos veces por la fortuna.

Este nuevo ganador vuelve a poner sobre la mesa el atractivo de MiLoto, un juego que se ha posicionado rápidamente entre los preferidos de los colombianos por sus sorteos frecuentes y acumulados competitivos.

Nuevo acumulado y expectativas para los próximos sorteos

MiLoto, como uno de los juegos de lotería más populares y con mayor crecimiento en Colombia, ha mantenido una trayectoria de sorteos consistentes y de altos acumulados.

RELACIONADO Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 9 de diciembre de 2025

La entrega del premio de $550 millones responde a la lógica de las loterías modernas, donde el pozo se incrementa progresivamente hasta que alguien logra acertar la combinación completa.

Así las cosas, el nuevo acumulado para el próximo sorteo quedó establecido en $120.000.000, una cifra que mantiene viva la expectativa y la ilusión de miles de jugadores que, una vez más, buscarán convertirse en el próximo gran ganador de MiLoto en Colombia.