CANAL RCN
Economía

MiLoto volvió a caer en Colombia: estos fueron los números ganadores del sorteo 0450

MiLoto volvió a caer en Colombia: un apostador acertó los cinco números y ganó $550 millones en el sorteo 0450. Conozca los números ganadores y el nuevo acumulado.

MiLoto volvió a caer en Colombia: estos fueron los números ganadores del sorteo 0450

Noticias RCN

diciembre 16 de 2025
06:45 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Volvió a caer MiLoto en Colombia y la noticia volvió a sacudir el panorama de los juegos de azar en el país.

En el más reciente sorteo, un solo apostador logró lo que miles intentan cada semana: acertar la combinación completa y quedarse con el premio mayor, que en esta ocasión alcanzó los $550 millones.

Resultados de la Lotería de Boyacá del 13 de diciembre de 2025: conoce el premio mayor
RELACIONADO

Resultados de la Lotería de Boyacá del 13 de diciembre de 2025: conoce el premio mayor

El resultado oficial, según la información verificada por el operador del juego, confirmó que un único ganador logró acertar los cinco números principales, llevándose así el 100% del acumulado. Los números de la suerte que permitieron este millonario triunfo fueron: 04, 18, 28, 29 y 35.

Resultado del sorteo 0450 de MiLoto que cambió una vida

El sorteo No. 0450 de MiLoto arrojó la combinación ganadora: 04, 18, 28, 29 y 35. Esta secuencia numérica le cambió la vida a un afortunado apostador que se hizo acreedor a la impresionante suma de $550 millones, uno de los premios más destacados entregados por este juego en los últimos meses.

Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 10 de diciembre de 2025
RELACIONADO

Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 10 de diciembre de 2025

De acuerdo con el Operador Nacional de Juegos, el tiquete ganador fue adquirido en la modalidad manual a través de un punto de la red aliada Supergiros.

Además, el premio quedó en Valledupar, ciudad que suma su segundo ganador del premio mayor en la historia de MiLoto, consolidándose como una plaza que ya ha sido tocada dos veces por la fortuna.

Este nuevo ganador vuelve a poner sobre la mesa el atractivo de MiLoto, un juego que se ha posicionado rápidamente entre los preferidos de los colombianos por sus sorteos frecuentes y acumulados competitivos.

Nuevo acumulado y expectativas para los próximos sorteos

MiLoto, como uno de los juegos de lotería más populares y con mayor crecimiento en Colombia, ha mantenido una trayectoria de sorteos consistentes y de altos acumulados.

Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 9 de diciembre de 2025
RELACIONADO

Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 9 de diciembre de 2025

La entrega del premio de $550 millones responde a la lógica de las loterías modernas, donde el pozo se incrementa progresivamente hasta que alguien logra acertar la combinación completa.

Así las cosas, el nuevo acumulado para el próximo sorteo quedó establecido en $120.000.000, una cifra que mantiene viva la expectativa y la ilusión de miles de jugadores que, una vez más, buscarán convertirse en el próximo gran ganador de MiLoto en Colombia.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna hoy: número y signo ganador del 15 de diciembre de 2025

Desempleo

¿Quiere cerrar el año con broche de oro? Abren más de 700 vacantes para trabajar en Bogotá

Banco de la República

Este es el billete de 50.000 pesos que puede valer hasta $1.200.000: atento a las características

Otras Noticias

Horóscopo

Horóscopo de hoy: martes 16 de diciembre de 2025

Este martes 16 de diciembre, es un día marcado por la reflexión y la comunicación consciente.

ELN

Fuerzas militares anunciaron el despliegue de tropas en las zonas más críticas del país: ¿cuáles son?

Los habitantes de estas zonas viven bajo amenaza constante, con movilidad restringida y temor, mientras el Gobierno ofrece recompensas.

Estados Unidos

FBI habría impedido atentados bomba programados para la víspera de Año Nuevo en Estados Unidos

Deportes Tolima

Este será el árbitro encargado de la gran final entre Tolima y Junior este martes

Salud mental

Alarmante cifra de casos de bullying en colegios: ¿Qué hacer en caso de ser víctima?