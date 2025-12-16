En imágenes | Central Park, de blanco: la magia de la Navidad llega a Nueva York

Nueva York amaneció este domingo envuelta en un ambiente digno de un cuento de Navidad. La primera nevada de la temporada cubrió calles, avenidas y parques con un manto blanco que devolvió a la ciudad esa imagen icónica que cada diciembre enamora a locales y turistas. En el corazón de la ‘Gran Manzana’, Central Park se convirtió en el gran escenario de la magia invernal, con familias, caminantes y fotógrafos capturando el inicio del invierno climático.

La nieve comenzó a caer en la noche del sábado y se extendió hasta la mañana del domingo 14 de diciembre, acumulándose en algunos sectores hasta 2,6 pulgadas (casi siete centímetros). Aunque no se trató de una tormenta de gran magnitud, fue suficiente para transformar el paisaje urbano y marcar oficialmente la llegada del invierno en el noreste de Estados Unidos.

Central Park, una postal de Navidad

Desde tempranas horas, Central Park lució como una escena sacada de una película navideña. Senderos cubiertos de blanco, árboles desnudos salpicados de nieve y lagos parcialmente congelados ofrecieron una imagen que recordó por qué este parque es uno de los lugares más fotografiados del mundo en diciembre.

Personas de todas las edades recorrieron el parque abrigadas, algunas disfrutando de caminatas tranquilas, otras jugando con la nieve o simplemente contemplando el paisaje. Para muchos neoyorquinos, esta primera nevada no solo es un fenómeno climático, sino un símbolo emocional del inicio de la temporada navideña, cuando la ciudad se prepara para luces, villancicos y celebraciones.

Frío, movilidad y prevención

La nevada también se dejó sentir en la operación diaria de la ciudad. Varios aeropuertos de Nueva York registraron demoras de hasta seis horas en vuelos, afectando a miles de pasajeros. En paralelo, el Departamento de Sanidad y los equipos municipales activaron protocolos preventivos, esparciendo salmuera en las principales vías desde el viernes para reducir riesgos en carreteras y calles.

En zonas periféricas de la ciudad y en el vecino estado de Nueva Jersey, las precipitaciones fueron más intensas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta seis pulgadas de nieve, según reportes oficiales. Boston y Filadelfia también reportaron las primeras nevadas de la temporada.

Aunque el Servicio Meteorológico Nacional informó que la tormenta invernal concluyó durante la tarde del domingo, advirtió que las bajas temperaturas continuarán en los próximos días, por lo que las autoridades mantienen activos los planes de prevención.

RELACIONADO La Unión Europea busca flexibilizar la prohibición de vender autos de gasolina y diésel desde 2035

Más allá de las molestias propias del clima, la nieve volvió a regalarle a Nueva York una de sus caras más encantadoras. Con Central Park vestido de blanco, la ciudad reafirma su fama como uno de los destinos más mágicos del mundo en Navidad, donde el invierno no solo se siente, también se celebra.