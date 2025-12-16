Néstor Lorenzo confirmó partido de despedida de la Selección Colombia: ¿Cuál será el rival y la ciudad?

Néstor Lorenzo empezó a mover las fichas finales de la Selección Colombia rumbo al Mundial y este lunes dejó varias confirmaciones clave que ilusionan a los hinchas.

En diálogo con ESPN, el técnico argentino reveló que ya está planificado un partido de despedida en territorio colombiano, el cual se disputará pocos días antes del inicio de la Copa del Mundo y tendrá una condición especial, pues será en una ciudad de altura, pensando en la exigencia que tendrá el equipo en suelo mexicano.

El apretado calendario de Colombia en le Mundial 2026

La Tricolor, que integrará el grupo K junto a Portugal, Uzbekistán y un rival que saldrá del repechaje de la FIFA, afrontará un calendario exigente.

Colombia jugará dos partidos en México, en Ciudad de México y Guadalajara, y uno en Estados Unidos (Miami), tres sedes con condiciones climáticas y geográficas muy distintas.

El partido de despedida que confirmó Néstor Lorenzo

Lorenzo explicó que la idea del cuerpo técnico es realizar una adaptación progresiva a la altura antes del debut mundialista.

Por eso, el amistoso de despedida no será un simple evento simbólico.

“Ya está planificado, como no tengo confirmación, no puedo decir, pero en Colombia, en altura similar a México, donde entrenemos y juguemos un partido de despedida en el país, luego vamos a Estados Unidos”, señaló el seleccionador.

El DT también aclaró que el rival aún no está definido, pero que la prioridad es que sea un partido competitivo y útil desde lo físico y táctico. “No es solo despedida, es sobre todo preparación”, recalcó.

Además, otro punto clave que confirmó Lorenzo tiene que ver con el lugar donde Colombia concentrará durante el Mundial. La Federación Colombiana de Fútbol ya presentó dos o tres opciones a la FIFA, aunque la decisión final no depende del combinado nacional.

“Hemos elegido la sede, pero dependemos de la aceptación de FIFA. Tienen prioridad los del Bombo 1 o los equipos que juegan dos veces en la misma ciudad”, explicó.