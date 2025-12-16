Shakira anuncia que ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’ llegará a Europa en 2026

El anuncio de la barranquillera dio por sorpresa a varios seguidores.

Shakira anunció su gira por Europa

En una entrevista para Vanity Fair, Shakira ha confirmado que en 2026 llevará su gira 'Las mujeres ya no lloran World Tour' por distintos países de Europa.

La cantante había dedicado su primera parte de su gira mundial por toda América. En principio, empezó en Suramérica para luego subir por Norteamérica y finalizar en países de Centro América (México, Argentina, Colombia, Ecuador y Paraguay).

Durante la entrevista, la cantante aseguró que se siente emocionada por llevar su música al nuevo continente. "Estoy muy emocionada por la parte europea de la gira. Aún no la hemos comenzado, pero 2026 estará dedicado al Viejo Continente y a algunos países de Asia y Oriente Medio. Estoy deseando que llegue esta parte de los conciertos", aseguró en la entrevista.

Detalles de la gira de Shakira por Europa

La artista aseguró que esta gira será un desafío, pero que quiere lograr que sus hijos vean todos los sacrificios y disfruten de su espectáculo.

"Mis hijos son mi prioridad, pero también quiero que vean que su madre sigue luchando y creando", destacó.

Recordemos que la gira 'Las mujeres ya no lloran World Tour' se considera como una de las giras más taquilleras de toda la historia. De hecho, superó los 300 millones de dólares, convirtiéndose en la gira femenina más taquillera registrada hasta ahora. En lo que lleva del tour, ha acumulado 327 millones de dólares y más de 2,5 millones de boletos vendidos en tan solo sus primeras etapas.

Por el momento, los rumores apuntan que serían Madrid y Barcelona, París, Londres, Roma, Berlín para presentar su show y finalizar en Asia.