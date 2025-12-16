Valentina Ferrer revela inédita verdad tras su aparición en el concierto de J Balvin: “No se veía”

Los internautas aún continúan hablando sobre el más reciente concierto de J Balvin con el que el paisa hizo historia al protagonizar el que ha sido considerado como el mejor concierto, de música urbana, en la historia de la capital.

Pese a la amplia lista de artistas invitados, uno de los momentos más especiales del espectáculo fue cuando Valentina Ferrer y Río aparecieron en medio del escenario para sorprender a José Osorio.

Valentina Ferrer habla sobre concierto de J Balvin

No cabe duda de que Ferrer ha logrado ganarse el cariño por parte de miles de colombianos, quienes siguen a la mujer en distintas redes sociales en donde comparte detalles de su día a día en pareja e hijo. Por esto, la mujer decidió romper el silencio ante su más reciente aparición en el show ya que hizo especial énfasis en el traje con el que apareció.

Cabe recordar que Ferrer y el pequeño tuvieron una breve participación en el primer concierto de Balvin en Medellín ya que protagonizaron un sentido video con el que enviaron un especial mensaje hacia el hombre. No obstante, su presencia en el show no se logró ya que Ferrer no contaba, para aquel entonces, con la residencia americana.

Pese a todo pronóstico, la denominada “green card” llegó y la gran sorpresa se logró consumar. Valentina y Río aparecieron en la mitad del Campín al llevar puestos los mismos trajes del superhéroe ‘Spider Man’ con los que salieron en el clip. Aunque el momento desató lágrimas entre los miles de asistentes, Ferrer no dudó en hacer una importante confesión.

Según la mujer, su disfraz tenía la medida para un niño de 10 años por lo que todas las extremidades del traje le quedaron pequeñas. Por esta razón, tuvo que doblar varias de las piezas y usar botas largas para lograr hacer pasar desapercibido el inconveniente.

Mi traje era para un nene de 10 años… fue lo que conseguí porque se demoraba mucho. Yo lo tenía para el video, pero como ahí no se veía, reveló.

J Balvin anuncia gira de estadios en Colombia

Por otro lado, el intérprete de ‘Morado’ impactó una vez más a su fanaticada al revelar, en las horas más recientes, las nuevas fechas y ciudades en las que se presentará próximamente en el país.

De esta manera, Colombia se vestirá una vez más de flores con el objetivo de celebrar la trayectoria, música y legado del cantante colombiano más importante del siglo XXI.