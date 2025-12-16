Ofrecen millonaria recompensa por los responsables del atentado al peaje de La Lizama, vía a Barrancabermeja

La región del Magdalena Medio permanece bajo máxima alerta luego del ataque con explosivos registrado este lunes en el peaje de La Lizama, ubicado en el kilómetro 16 de la vía que conecta a Barrancabermeja con Bucaramanga.

El ataque con artefactos explosivos destruyó por completo la infraestructura del peaje, generando alarma en la zona y obligando a las autoridades a implementar medidas extraordinarias de seguridad.

Consejo extraordinario de seguridad y recompensa

En Barrancabermeja se desarrolló un consejo extraordinario de seguridad con la participación de la Quinta Brigada del Ejército, la Fiscalía y la Policía Nacional.

Tras la reunión, se anunció una recompensa de 70 millones de pesos para quienes entreguen información que permita la captura de los responsables. Según los reportes oficiales, dos individuos que se movilizaban en motocicleta dejaron los explosivos en el lugar antes de huir.

Movilidad afectada y despliegue militar

El ataque ha generado un fuerte impacto en la movilidad regional. La vía principal permanece cerrada en el sector del peaje afectado, y el tránsito vehicular fue desviado por el corredor antiguo, específicamente por el sector de Rancho Camacho.

Esta medida ha afectado el transporte intermunicipal, con una reducción de hasta el 20% en los despachos desde el terminal de Bucaramanga hacia Barrancabermeja.

Para garantizar la seguridad de los ciudadanos y prevenir nuevos ataques, las autoridades desplegaron tropas militares y policiales en toda la zona. Además, se adelanta un seguimiento exhaustivo a las cámaras de vigilancia del peaje y de la vía entre Bucaramanga y Barrancabermeja, con el fin de identificar plenamente a los autores del atentado.

Este hecho se suma a otros actos violentos perpetrados por grupos ilegales en distintas regiones del país, evidenciando la persistencia de la amenaza terrorista en zonas estratégicas de Colombia. La comunidad del Magdalena Medio santandereano permanece en tensión mientras avanzan las investigaciones.