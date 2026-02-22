¡Sorpresa total! Colombia votó y hay nuevo eliminado de La Casa de los Famosos

Pasan las semanas y La Casa de los Famosos Colombia sigue su curso con nuevas eliminaciones propias de la competencia. En esta oportunidad, los seguidores tenían la posibilidad de decidir quién saldría de la competencia entre siete nominados finales.

Este domingo 22 de febrero se revelaron los resultados de las votaciones de eliminación, luego de la inesperada salida de Mayker Smith como el "más mueble de la casa". En esta oportunidad, Nicolás Arrieta abandona la casa tras ser el que menos apoyo recibió en la votación.

La gala de eliminación estuvo cargada de tensión hasta que el creador de contenido quedó únicamente con Tebi, reviviendo las tensiones que vivieron entre ambos al inicio del programa. Al final, Bernal se salvó, al igual que Yuli, Alexa, Karola, Alejandro y Valentino.

Las tensiones en el posicionamiento

Antes de que se conociera al nuevo eliminado de la casa más famosa de Colombia, los famosos protagonizaron un posicionamiento cargado de tensión y que dará mucho de qué hablar en los próximos días, pues nadie se plantó frente al eliminado.

Nicolás, Alexa y Yuli no tuvieron posicionamientos, Alejandro un posicionamiento, Valentino y Karola dos cada uno, mientras que Tebi terminó con seis, marcando el sentir de la casa.

El noveno eliminado de la temporada

La salida de Arrieta tomó por sorpresa a muchos, pero al final los famosos tienen que ir saliendo de la competencia hasta que quede uno solo. Nicolás se suma a las salidas de varios nombres de celebridades que integraron esta tercera temporada.

Además de los eliminados por las votaciones en las galas, están el ya mencionado Maiker Smith, así como Johanna Fadul, quien fue expulsada del programa del Canal RCN por temas raciales.