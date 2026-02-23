Aerolínea con operación en Colombia retomará sus vuelos entre Bogotá y Caracas

Tras cancelar sus vuelos entre Bogotá y Caracas con la alerta de seguridad emitida por los Estados Unidos y el posterior cierre del espacio aéreo de Venezuela, declarado por la administración Trump en diciembre de 2025, Latam Airlines Colombia retomó este lunes, 23 de febrero su ruta Bogotá – Caracas, en lo que denomina “el comienzo de una nueva etapa de conectividad” entre ambos países.

De manera inicial operará cuatro vuelos por semana, los días lunes, miércoles, viernes y domingo y, a partir del 1 de abril, un vuelo por día.

Según Erika Zarante, CEO de LATAM Airlines Colombia, con el anuncio están reafirmando su “compromiso de largo plazo con Venezuela. La operación diaria a partir de abril demuestra nuestra confianza en la recuperación del mercado y en el papel que cumple la conectividad aérea como motor de desarrollo económico y social de la región”.

RELACIONADO Llegó a Venezuela el primer vuelo desde Europa después de la caída de Nicolás Maduro

¿Qué pasará con los pasajeros que tuvieron que suspender sus planes de viaje a Caracas?

La frecuencia de vuelos de Latam Airlines, entre Bogotá y Caracas, de ahora en adelante, pretende responder a la creciente demanda de conectividad entre ambas ciudades capitales.

En Bogotá, los pasajeros provenientes de Caracas podrán realizar sus conexiones con 23 destinos nacionales y 140 destinos internacionales en Sudamérica, Norteamérica, Europa, África y Oceanía; lo que, según la aerolínea, consolida a la capital colombiana como un hub estratégico.

La venta de tiquetes en las rutas Bogotá – Caracas y Caracas – Bogotá ya se encuentra habilitada y “los pasajeros que suspendieron sus planes de viaje con la compañía a finales de 2025 podrán programarse en vuelos sin cobros adicionales”.

RELACIONADO Trump anuncia reapertura del espacio aéreo venezolano a vuelos comerciales

Latam también retomará la conectividad carguera entre Brasil y Caracas:

A la capital de Venezuela, también, volverán los vuelos de carga de Latam, provenientes de Brasil, “ampliando las alternativas logísticas para el comercio entre Venezuela, la región y otros mercados internacionales”.

En palabras de Zarante, “el Grupo LATAM cuenta con la escala, la experiencia y la infraestructura necesarias para acompañar esta nueva etapa de integración regional. Nuestra visión es contribuir de manera sostenible tanto al transporte de pasajeros como al dinamismo comercial que requiere el país”.