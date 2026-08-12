Marc Anthony, Feid y Chayanne encabezan concierto en Miami en solidaridad por el terremoto

Marc Anthony, Chayanne, Feid, Ricardo Montaner y Silvestre Dangond son algunas de las figuras que harán parte de ‘Unidos por los nuestros’, un concierto benéfico que reunirá a más de 25 artistas de la música latina en Miami.

La cita será el domingo 16 de agosto a las 6:00 p. m. en el Kaseya Center, donde se reunirán intérpretes de géneros como salsa, pop latino, música urbana y vallenato.

¿Qué artistas estarán en el concierto en Miami?

El cartel anunciado incluye nombres de distintos países y generaciones de la música latina. Además de Marc Anthony, Chayanne, Feid, Ricardo Montaner y Silvestre Dangond, también participarán Gilberto Santa Rosa, Jay Wheeler, Elena Rose, Gente de Zona, Mau y Ricky y Olga Tañón.

La lista continúa con Piso 21, SanLuis, Lasso, Alleh, Zhamira Zambrano, Chyno y Nacho, Free Cover, Corina Smith, Isadora, Jerry Di, Joaquina, Jorge Luis Chacín y Micro TDH.

Concierto benéfico para los afectados del terremoto en Colombia

Después del terremoto de magnitud 7,4 registrado en Colombia el 10 de agosto, varios artistas se unieron en este concierto benéfico para los afectados.

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La ayuda no estará limitada a las personas que estén en el Kaseya Center. El concierto también tendrá transmisión por televisión y contará con diferentes mecanismos para recibir donaciones.

Los interesados podrán realizar aportes mediante códigos QR, mensajes de texto, plataformas digitales y donaciones corporativas.

La boletería también hará parte de la recaudación. CMN y Ticketmaster entregarán a la Fundación Univision el 100 % de sus ingresos netos por la venta de entradas, con un aporte mínimo conjunto de 300.000 dólares.

Los fondos estarán dirigidos a cubrir algunas de las necesidades de las comunidades afectadas por los terremotos en Colombia y Venezuela.

Entre los objetivos de la campaña están la entrega de asistencia alimentaria, atención médica, medicamentos y refugios temporales.

De esta manera, la jornada busca ampliar las vías de ayuda y sumar tanto a quienes asistan al concierto como a quienes sigan la transmisión o decidan realizar una contribución por otros canales.

‘Unidos por los nuestros’ es una iniciativa impulsada por CMN, Maestro Cares Foundation, TelevisaUnivision y PIMIENTO Entertainment, con el respaldo de otras compañías y plataformas de entretenimiento.

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El Kaseya Center será así el punto de encuentro de esta jornada, que combinará una amplia nómina de artistas con una campaña de recaudación dirigida a las comunidades afectadas en los dos países.