Ryan Castro sorprende al llegar a la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico

Bad Bunny es tendencia mundial al realizar sus más recientes residencias en Puerto Rico que le han dado la vuelta al mundo por la presencia de icónicos invitados entre artistas, cantantes, entre otras figuras públicas de alto renombre.

Sin embargo, una de las más recientes visitas impactó al mundo del espectáculo ya que el denominado ‘Cantante del ghetto’ arribó al icónico escenario para acompañar al ‘Conejo malo’.

Ryan Castro y Bad Bunny se juntan en Puerto Rico

Las residencias de Bad Bunny han marcado un hito para la historia del reggaetón, pues sus presentaciones han contado con la presencia de un importante número de asistentes que han impactado, de manera contundente, en la economía de la isla.

Así mismo, los shows han estado llenos de participaciones sorpresas con las que un gran número de artistas también se han presentado en compañía del puertorriqueño. Por esto, en una reciente oportunidad, la presencia de Ryan Castro impactó a todos los asistentes del show, pues el antioqueño sería el tercer colombiano en asistir a la popular residencia.

Aunque el artista habría llegado como invitado especial, para disfrutar del concierto desde la zona vip del escenario, los miles de asistentes manifestaron su asombro al contar con esta dupla en el show.

Así mismo, los internautas manifestaron su interés por ver una próxima colaboración entre ambos cantantes, quienes actualmente se encuentran dentro de los artistas del género urbano más representativos.

En las imágenes se observa a ambos artistas darse un fuerte abrazo mientras cruzaron algunas palabras. Seguido del encuentro, se observa al antioqueño mientras disfruta de algunas de las canciones que Bad Bunny estaba interpretando para sus más fieles fanáticos.

Ryan Castro celebra concierto en Curazao

Por otro lado, el intérprete de ‘Sanka’ sorprendió al celebrar su más reciente espectáculo en la isla Curazao, aquella en la que se inspiró para realizar su más reciente álbum Sendé.

Así lo celebró el artista al compartir un carrusel de fotografías, por medio de su cuenta oficial de Instagram, en el que es fotografiado con un grupo de mujeres en medio de la playa.