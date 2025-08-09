CANAL RCN
Tendencias

J Balvin brilla en los premios VMAs con su show: rindió homenaje a Ricky Martin

El cantante antioqueño dejó en alto la bandera colombiana al sorprender con su show en la importante premiación.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 08 de 2025
07:55 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

José Osorio es tendencia mundial al llevar a cabo su impecable presentación en la más reciente edición de los premios VMAs en donde se premió la música más influyente de los últimos tiempos.

De esta manera, su presentación no solo fue bastante exitosa ya que marcó un nuevo hito importante para la música latina ante el mundo.

La Liendra afirmó ser víctima de robo en Nueva York: habría perdido cerca de 130 dólares
RELACIONADO

La Liendra afirmó ser víctima de robo en Nueva York: habría perdido cerca de 130 dólares

J Balvin se presenta en los VMAs 2025

La gran celebración, que se llevó a cabo en Nueva York, contó con la participación del antioqueño, quien llevó a cabo un icónico performance al interpretar algunos de sus más recientes éxitos como ‘Zun Zun’ y ‘Noventa’. No obstante, su show también estuvo bien acompañado de algunos artistas como DJ Snake, Justin Guiles y Lenny Tavárez, quienes llenaron el escenario de aplausos y ovaciones.

Su presentación también llamó la atención por la gran escenografía con la que se contó ya que predominaron los colores neón, las bailarinas, un zapato gigante en el que el antioqueño apareció cantando y un fondo de una tienda de víveres en la que DJ Snake mezcló e impactó.

Además de su estelar actuación, el antioqueño también tuvo la oportunidad de contar con una importante nominación en la categoría mejor Latin por su canción ‘Río’. Su exitoso sencillo compitió contra ‘Baile inolvidable’ de Bad Bunny, ‘Soltera’ de Shakira, ‘Si antes te hubiera conocido’ de Karol G, ‘La patrulla’ de Peso Pluma y ‘Khé’ de Rauw Alejandro y Romeo Santos.

Horóscopo de hoy: lunes 8 de septiembre de 2025
RELACIONADO

Horóscopo de hoy: lunes 8 de septiembre de 2025

J Balvin dedica homenaje a Ricky Martin

Así mismo, otro de los momentos más mediáticos del show correspondió al de la dedicatoria que el artista hizo en honor a Ricky Martin, quien se convirtió en el primer artista en recibir el premio ícono Latino de MTV.

De esta manera, el intérprete de ‘Mi gente’ no dudó en exaltar la influencia del puertorriqueño, pues explicó que su trabajo le abrió las puertas a todos los artistas latinoamericanos en dicha industria internacional.

“Ricky Martin es un muy buen amigo mío, así que es hermoso verlo recibir este reconocimiento. Nadie sabe realmente cuán hermosa es la persona que él es. Gracias a artistas como él es la razón por la que estoy aquí. Él abrió el camino para nosotros. La gente empezó a creer en los artistas latinos por personas como él”, explicó Balvin en una entrevista para medios internacionales.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Horóscopo

Horóscopo de hoy: lunes 8 de septiembre de 2025

Yina Calderón

Yina Calderón rompe contrato con Westcol y cancela pelea con Andrea Valdiri: “Así no trabajo yo”

Redes sociales

La Liendra afirmó ser víctima de robo en Nueva York: habría perdido cerca de 130 dólares

Otras Noticias

Venezuela

Nicolás Maduro ordenó reforzar la frontera entre Colombia y Venezuela con 25.000 oficiales

Estados como Zulia y Falcón serán reforzados por orden de Maduro.

Estados Unidos

Nueva orden de Trump abre oportunidades para productos colombianos en EE. UU.

María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham, analizó los beneficios arancelarios que trae para Colombia la decisión del mandatario americano.

Atlético Nacional

Medellín y Nacional igualaron 3-3 en un partidazo que los dejó a los dos arriba en la tabla

Trabajo

Bogotá impulsa el emprendimiento local con 140 negocios en diferentes ferias

Enfermedades

¿Sabía que siete de cada diez mujeres sufren problemas sexuales por cambios hormonales?