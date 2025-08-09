J Balvin brilla en los premios VMAs con su show: rindió homenaje a Ricky Martin

José Osorio es tendencia mundial al llevar a cabo su impecable presentación en la más reciente edición de los premios VMAs en donde se premió la música más influyente de los últimos tiempos.

De esta manera, su presentación no solo fue bastante exitosa ya que marcó un nuevo hito importante para la música latina ante el mundo.

J Balvin se presenta en los VMAs 2025

La gran celebración, que se llevó a cabo en Nueva York, contó con la participación del antioqueño, quien llevó a cabo un icónico performance al interpretar algunos de sus más recientes éxitos como ‘Zun Zun’ y ‘Noventa’. No obstante, su show también estuvo bien acompañado de algunos artistas como DJ Snake, Justin Guiles y Lenny Tavárez, quienes llenaron el escenario de aplausos y ovaciones.

Su presentación también llamó la atención por la gran escenografía con la que se contó ya que predominaron los colores neón, las bailarinas, un zapato gigante en el que el antioqueño apareció cantando y un fondo de una tienda de víveres en la que DJ Snake mezcló e impactó.

Además de su estelar actuación, el antioqueño también tuvo la oportunidad de contar con una importante nominación en la categoría mejor Latin por su canción ‘Río’. Su exitoso sencillo compitió contra ‘Baile inolvidable’ de Bad Bunny, ‘Soltera’ de Shakira, ‘Si antes te hubiera conocido’ de Karol G, ‘La patrulla’ de Peso Pluma y ‘Khé’ de Rauw Alejandro y Romeo Santos.

J Balvin dedica homenaje a Ricky Martin

Así mismo, otro de los momentos más mediáticos del show correspondió al de la dedicatoria que el artista hizo en honor a Ricky Martin, quien se convirtió en el primer artista en recibir el premio ícono Latino de MTV.

De esta manera, el intérprete de ‘Mi gente’ no dudó en exaltar la influencia del puertorriqueño, pues explicó que su trabajo le abrió las puertas a todos los artistas latinoamericanos en dicha industria internacional.

“Ricky Martin es un muy buen amigo mío, así que es hermoso verlo recibir este reconocimiento. Nadie sabe realmente cuán hermosa es la persona que él es. Gracias a artistas como él es la razón por la que estoy aquí. Él abrió el camino para nosotros. La gente empezó a creer en los artistas latinos por personas como él”, explicó Balvin en una entrevista para medios internacionales.