¿’Michael’ tendrá secuela? Revelan cuándo iniciaría el rodaje de la segunda parte de la vida del ‘rey del pop’

Una de las películas de este 2026, sin duda, está siendo ‘Michael’, la película biográfica que trae a la vida los primeros años de la carrera de Michael Jackson, el ‘rey del pop’ que sigue generando millones de dólares.

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En la historia de la música hay un capítulo aparte para Jackson. El niño nacido en Indiana el 29 de agosto de 1958 alcanzó a ser una estrella a temprana edad. Con solo 10 años, ya era la cara principal de los Jackson 5, grupo que fue conquistando corazones por todo Estados Unidos.

Los récords de ‘Michael’ en cines

A mediados de los 70, el artista cambió el rumbo de su carrera como solista, lo cual hizo que despegara aún más su fama. El álbum Off The Wall se transformó en un éxito como nunca antes visto con canciones que hasta hoy día son recordadas: Don’t Stop ‘Til You Get Enough y Rock With You son algunos de los sencillos.

La película transporta a los fanáticos a los orígenes del ‘rey del pop’, conociendo más a fondo cómo eran los Jackson 5 y la complicada relación con su padre, Joseph Jackson. Las actuaciones de Juliano Krue Valdi y Jaafar Jackson han dejado sin palabras a la audiencia.

Al ser una vida tan extensa, llena de logros, pero también de controversias, ‘Michael’ no cubre todos los años dorados del cantante. Por eso, deja la historia abierta hasta la recordada gira de Bad en los años 80. Al final de la cinta, aparece el mensaje de continuará.

La secuela podría rodarse este mismo año

Los números hablan por sí solos. ‘Michael’ ha recaudado más de 120 millones de dólares en el extranjero y, a nivel general, superó la marca de 217 millones de dólares. Esto la ha convertido en la película biográfica musical más exitosa de todos los tiempos.

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En el aire, entonces, ha quedado la intriga por saber cuándo se podría estrenar la segunda parte, esperando que abarque el cierre de los años 80 y la llegada de Dangerous en la década siguiente, entre otros acontecimientos.

La anhelada respuesta llegó en el pódcast The Town With Matt Belloni. El máximo responsable de Lionsgate, Adam Fogelson, reveló que la secuela podría rodarse en 2026 o a inicios del próximo año.