Esta es la marca de belleza colombiana que llega a los centros comerciales en máquinas dispensadoras

El modelo tradicional de compra en tiendas físicas está cambiando, y el sector de la belleza no se queda atrás.

En Colombia, el auge de las máquinas dispensadoras, conocidas como vending, comienza a abrirse paso como una alternativa innovadora para la comercialización de productos, impulsado por un mercado que crece a un ritmo del 30% anual.

La marca de belleza colombiana D’Luchi ha decidido llevar sus productos a centros comerciales a través de máquinas automáticas ubicadas en puntos de alto tráfico.

La apuesta no solo responde a una tendencia global, sino también a un cambio en los hábitos de consumo, donde la rapidez, la autonomía y la accesibilidad ganan terreno.

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La cosmética y belleza en el mercado del vending

De acuerdo con la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, este mercado ha mostrado una expansión significativa en América Latina, con un aumento del 22% en 2023.

En el caso colombiano, las proyecciones son aún más ambiciosas: se espera que el sector mantenga un crecimiento del 30% anual durante los próximos cinco años.

Este dinamismo está relacionado con factores como la urbanización, la infraestructura de centros comerciales y la búsqueda de experiencias de compra más ágiles.

El vending se posiciona como una solución eficiente para conectar marcas y consumidores sin intermediarios.

Productos de belleza al alcance de un botón en centros comerciales

La estrategia de D’Luchi busca precisamente aprovechar ese entorno. Sus máquinas dispensadoras ya operan en espacios de alta afluencia como Centro Comercial Fabricato y Centro Comercial Los Molinos, donde los usuarios pueden acceder de forma rápida a los productos más vendidos de la marca.

El modelo permite una experiencia de compra autónoma, en la que el consumidor elige, paga y recibe el producto sin necesidad de interacción con un vendedor.

Luisa Chimá, fundadora de D’Luchi, Kaba y La Receta, explicó el impacto de este tipo de negocio:

Este modelo de negocio nos permite conectar de manera directa con nuestros clientes en lugares de alto tránsito, brindándoles productos de calidad y una experiencia de compra rápida y autónoma. Estamos convencidos de que esta será una de las iniciativas más disruptivas en el sector de la belleza en Colombia.

Además de la innovación en el canal de venta, la propuesta se apoya en el tipo de productos que ofrece la marca: cosméticos elaborados con ingredientes naturales, de origen colombiano y libres de pruebas en animales.

Este enfoque responde a una tendencia clara del mercado, donde la sostenibilidad se ha convertido en un factor decisivo.