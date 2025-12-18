¡Inédito! Beéle sorprendió con invitados de lujo en su séptima fecha en Bogotá

Brandon de Jesús López Orozco volvió a sorprender a sus seguidores con su séptima y penúltima fecha en la capital con la que impactó a miles de asistentes con su música, talento y novedosas sorpresas.

De esta manera y, por medio de una transmisión exclusiva del Canal RCN, Colombia vibró con la música del barranquillero, quien agradeció a su amplia fanaticada por el más reciente apoyo que ha recibido en sus siete conciertos en la capital.

Séptimo concierto de Beéle en Bogotá

El intérprete de ‘Morena’ volvió a hacer historia con su más reciente presentación en el mítico Movistar Arena, lugar donde cientos de estrellas han deslumbrado con su talento y han catalogado a la capital como uno de los destinos favoritos donde la música y el espectáculo se combinan para ofrecer shows sin precedentes.

De esta manera, Brandon inició su concierto con la mejor energía que lo caracteriza al invitar a todos los asistentes a conectarse con su misma disposición. Su repertorio inició con la interpretación de sus más emblemáticas canciones que llenaron a su fanaticada de euforia y hasta lágrimas.

Después de un amplia interpretación de éxitos, el cantante sorprendió con la primera noticia de la noche ya que dio la bienvenida al cantante Elvis Crespo, quien recientemente estrenó su colaboración con el barranquillero y que en su videoclip oficial también contaron con la presencia del presentador Jorge Barón.

Su performance en conjunto fue mítica, pues ambos artistas cantaron su éxito que ya se encuentra posicionándose como una de las canciones más esperadas durante las fechas decembrinas.

La presentación continuó y uno de los momentos más esperados de la noche tomaron protagonismo. Una luna naranja se adueñó del escenario por lo que la voz del cantante Ozuna causó total impacto.

El puertorriqueño llegó para acompañar a Beéle a interpretar algunos de los éxitos de su primer álbum colaborativo con el que, por primera vez, el afrobeat logró una fusión nunca antes vista con el reggaetón.

Beéle habla sobre las críticas

Por otro lado, José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN, tuvo la oportunidad de tener una conversación con el cantante en donde se reveló información inédita sobre su vida, su carrera y demás proyectos a futuro.

De esta manera, Brandon rompió el silencio y se sinceró sobre algunas de sus polémicas más controversiales que protagonizó, las dificultades que padeció durante sus inicios y el fuerte dolor y ausencia que la muerte de su padre le ha causado.

Pese a los cuestionamientos, halagos y críticas, no cabe duda de que Brandon de Jesús se ha convertido en uno de los exponentes más relevantes, de los últimos tiempos, de la música colombiana en toda la región.