Murió el oso andino Tamá durante traslado hacia su hábitat natural: triste anuncio

Estuvo bajo el cuidado de los especialistas durante más de 10 años.

Oso Tamá.
Oso Tamá. Foto: Parques Nacionales.

Noticias RCN

diciembre 17 de 2025
09:42 p. m.
Este miércoles 17 de diciembre, Parques Nacionales Naturales dio una trágica noticia: murió Tamá, el oso andino que estaba siendo trasladado en la búsqueda de su libertad.

Cuando el oso tenía ocho años, perdió a su madre por culpa de los cazadores. Al estar desamparado, quedó bajo el cuidado de Parques Nacionales.

La historia de Tamá: perdió a su mamá por los cazadores

El rescate se remonta a 2014. Las entidades se articularon para brindarle el mejor bienestar posible. Al ser una especie emblemática, darle una mano ayuda resultó fundamental para el cuidado de los páramos.

Tamá vivió sus mejores años, pero era momento de volver a su hábitat natural. Desde 2022, se estuvo analizando este proceso en aras de que ningún detalle pasara por desapercibido.

El lugar escogido fue una zona protegida en la frontera con Venezuela. Las autoridades realizaron un exhaustivo análisis del sitio. Entonces, era cuestión de horas para movilizarlo.

Tamá murió en el viaje

El martes 16 de diciembre comenzó el traslado desde el Santuario del Oso de Anteojos en Guasca a Cúcuta. Se dispuso de un helicóptero Airbus EC145 para lo que iba a ser un histórico viaje.

Luis Olmedo Martínez, director general de Parques Nacionales, destacó el traslado: “Estamos muy felices de anunciar que Tamá vuelve a casa (…) Su examen médico evidencia su vitalidad y confirma que reúne las condiciones óptimas para su retorno.”.

Sin embargo, durante el vuelo hubo problemas. A pesar de ir acompañado por el personal especializado, su salud se deterioró considerablemente. Los problemas respiratorios fueron fulminantes.

Tamá alcanzó a volver a Cúcuta, pero nada se pudo hacer. Parques Nacionales informó que hubo condiciones de clima retadoras y enfatizó que el traslado se realizó bajo todos los protocolos correspondientes.

Lamentamos profundamente este hecho que entristece hoy al país y expresamos nuestra solidaridad frente a la sensibilidad que genera la protección y conservación de la fauna silvestre.

