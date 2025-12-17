CANAL RCN
Diana Celis, expareja de 'Epa Colombia', causó polémica en redes tras revelar cómo es su relación actual

La exjugadora de Millonarios y Santa Fe femenino, generó revuelo tras ser consultada sobre Daneidy Barrerra.

Diana Celis Epa Colombia
FOTO: Diana Celis - IG | Suministrada

Noticias RCN

diciembre 17 de 2025
08:53 p. m.
Daneidy Barrera Rojas, conocida en redes sociales como 'Epa Colombia', volvió a ser tema de conversación luego de la reciente aparición de su expareja Diana Celis, quien fue jugadora de los equipos femeninos de Millonarios e Independiente Santa Fe.

Todo se dio luego de que la futbolista respondiera una pregunta en su cuenta de Instagram en donde uno de sus seguidores le consultó directamente sobre la posibilidad de que vuelvan a consolidar su relación en el futuro. Sin embargo, su respuesta no fue la más amistosa posible.

¿Qué dijo Diana Celis sobre 'Epa Colombia'?

Ante la incómoda pregunta, Celis dejó varios mensajes relacionados al trato que mantienen entre sí. En primer lugar, aseguró que la actual pareja de la empresaria, Karol Samantha, le tendría prohibido sostener una amistad con Daneidy.

Sin embargo, luego comentó despectivamente que la relación no habría terminado en los mejores términos. "Pero yo creo que ella no tendría cara para hablarme; con todas esas mentiras y calumnias que dijo, me daría hasta vergüenza".

'Epa Colombia' sigue pagando su condena

Daneidy Barrera Rojas sigue cumpliendo con una condena de cinco años relacionados a los actos vandálicos generados en contra de las instalaciones de Transmilenio durante el estallido social de 2019. Actualmente, se encuentra recluida en instalaciones de la Policía Nacional.

Cabe recordar que estos hechos por los que 'Epa Colombia' hoy responde ante la justicia ocurrieron mientras ella era pareja de Diana Celis, quien, según declaraciones de Barrera Rojas, fue la persona que habría grabado el video que posteriormente ella publicaría en sus redes sociales, el cual fue la prueba reina en su contra.

