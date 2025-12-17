Super Astro Luna: resultado de hoy 17 de diciembre de 2025 en último sorteo

En la noche de este 17 de diciembre de 2025, exactamente a las 10:50 de la noche, se realizó un nuevo sorteo del Super Astro Luna.

Los apostadores pudieron seguir la transmisión en vivo que se realizó en Youtube para asegurar que no se presentara ninguna irregularidad.

No obstante, si usted hasta ahora se va a enterar del resultado, puede descubrir la combinación ganadora aquí en Noticias RCN.

¿Cuál fue el número ganador? ¿Qué signo lo acompañó? Conozca el resultado exacto a continuación.

Resultado del Super Astro Luna hoy 17 de diciembre de 2025

El número que les dio a alegrías a los apostadores en la noche de este 17 de diciembre de 2025 fue XXXX.

Mientras tanto, el signo zodiacal que completó la combinación ganadora fue XXXX.

Teniendo en cuenta esos factores, recuerde que usted es uno de los ganadores si adivinó el signo zodiacal y los primeros cuatro, tres o dos números de izquierda a derecha.

Asimismo, tenga presente que al momento de cobrar su premio económico no solo debe presentar la cédula de ciudadanía que lo acredite como mayor de edad, sino que también el tiquete de la apuesta en buen estado.

El Super Astro Luna, que es uno de los juegos de azar más popular, se seguirá jugando el 18 de diciembre de 2025, también a las 10:50 de la noche.

¿De cuánto es el premio mayor en el Super Astro Luna?

El Super Astro Luna tiene especificado en las reglas que entrega 42.000 veces lo apostado por acertar el signo zodiacal y los cuatro números de izquierda a derecha.

Sin embargo, también cuenta con estos otros dos premios: