Alfredo Morelos: de la cantera del DIM a salir campeón en un clásico con Nacional

Los caminos de la vida pusieron a Alfredo Morelos enfrentándose a su pasado en una final. El delantero cordobés de 29 años salió campeón de la Copa BetPlay vistiendo la camiseta de Atlético Nacional, un logro que no es nuevo para él, pues ya la había ganado en 2024, pero la de este año es especial.

Tuvo que enfrentarse al Deportivo Independiente Medellín, el equipo donde se formó como profesional y jugó el primer partido en su carrera por allá en 2014. En este club estuvo durante un par de años, actuando en 25 compromisos y marcando 6 goles.

Morelos fue una de las grandes figuras de Nacional en esta conquista, pues marcó 3 goles y entregó 3 asistencias a lo largo de la competencia. Además, en la gran final, fue un jugador clave que generó mucho peligro sobre el arco del Medellín.

La carrera de Alfredo Morelos tras salir del DIM

El 'Búfalo' se fue al fútbol europeo siendo muy joven, llegando a Finlandia, donde destacó como goleador y llamando la atención de ligas más competitivas, por lo que un par de temporadas después fue fichado por los Rangers de Escocia, donde es ídolo.

En el fútbol escocés Morelos jugó más de 200 partidos, marcando 124 goles en todas las competencias y llegando a ser considerado por la Selección Colombia de mayores. Sin embargo, su carrera no trascendió y muchas veces se señaló su problema de ira, pues vio muchas tarjetas rojas.

Morelos regresó a Sudamérica con Santos de Brasil, club en donde no tuvo mucho protagonismo, por lo que allí apareció Nacional, para traerlo a Colombia a modo de préstamo pagando un elevado salario, una efectiva inversión, pues ya son 4 títulos vistiendo la camiseta del verde.