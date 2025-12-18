CANAL RCN
Internacional

Anestesista francés es condenado a cadena perpetua por envenenar a 30 pacientes

La justicia determinó que el médico provocó paros cardíacos en cirugías para afectar a sus colegas; 12 personas murieron, entre ellas un niño de cuatro años.

Nueva inyección de prevención de contagio de VIH
Inyección de prevención de VIH

AFP

diciembre 18 de 2025
06:34 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La justicia francesa condenó este jueves a cadena perpetua al anestesista Frédéric Péchier, de 53 años, hallado culpable de envenenar a 30 pacientes en dos clínicas de la ciudad de Besanzón, en el este de Francia. Doce de las víctimas fallecieron tras sufrir paros cardíacos en circunstancias consideradas altamente sospechosas por el tribunal.

Este fue el discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump: ¿Qué dijo?
RELACIONADO

Este fue el discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump: ¿Qué dijo?

Péchier trabajó como anestesista entre 2008 y 2017, periodo en el que se registraron múltiples emergencias médicas durante intervenciones quirúrgicas de rutina. La víctima más joven tenía cuatro años y murió durante una cirugía de amígdalas; la de mayor edad, 89 años.

Durante la lectura del fallo, la presidenta del tribunal de Besanzón, Delphine Thibierge, ordenó su encarcelamiento inmediato. El acusado, que había comparecido en libertad durante los más de tres meses de juicio, escuchó la sentencia sin mostrar reacción. Parte de su familia, que siempre sostuvo su inocencia, abandonó la sala entre lágrimas tras conocerse los veredictos de culpabilidad.

“Utilizó la medicina para matar”

El tribunal acogió la solicitud de la fiscalía, que calificó a Péchier como “uno de los mayores criminales de la historia” por “utilizar la medicina para matar”. Además de la cadena perpetua, se le impuso un periodo mínimo de 22 años antes de poder solicitar libertad condicional.

Según la acusación, el anestesista contaminó bolsas de perfusión con sustancias como potasio, anestésicos locales, adrenalina e incluso heparina, con el fin de provocar paros cardíacos o hemorragias en pacientes atendidos por otros médicos. El objetivo habría sido desacreditar a sus colegas, afectarlos psicológicamente y ejercer una forma de poder dentro del entorno hospitalario.

Péchier negó los cargos hasta el final. En su última intervención ante el tribunal reiteró: “No soy un envenenador”. No obstante, la justicia consideró probada su responsabilidad penal. Sus abogados anunciaron que apelarán la sentencia.

¿Qué vendrá para Zulma Guzmán tras ser detenida en Londres? Estos son los caminos
RELACIONADO

¿Qué vendrá para Zulma Guzmán tras ser detenida en Londres? Estos son los caminos

El caso ha sacudido profundamente al sistema de salud francés y se conoce meses después de otro escándalo judicial, la condena a 20 años de prisión del excirujano Joël Le Scouarnec por abusos sexuales contra casi 300 pacientes, en su mayoría menores, lo que reavivó el debate sobre los controles y la vigilancia dentro del sistema sanitario del país.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Netflix

Warner Bros rechaza la oferta de compra de Paramount: Netflix tiene el camino despejado

Premios Óscar

Ceremonia de los premios Óscar dejará de transmitirse en televisión a partir del 2029

Estados Unidos

Gobierno de Estados Unidos admite responsabilidad en accidente aéreo que dejó 67 muertos

Otras Noticias

Resultados lotería

Super Astro Luna: resultado de hoy 17 de diciembre de 2025 en último sorteo

¡Hubo muchos ganadores en el sorteo del Super Astro Luna de este 17 de diciembre! Descubra el resultado exacto aquí.

Alfredo Morelos

Alfredo Morelos: de la cantera del DIM a salir campeón en un clásico con Nacional

El delantero cordobés, que inició su carrera vistiendo la camiseta del 'Poderoso', terminó siendo el verdugo con la camiseta del clásico rival.

Animales

Murió el oso andino Tamá durante traslado hacia su hábitat natural: triste anuncio

Epa Colombia

Diana Celis, expareja de 'Epa Colombia', causó polémica en redes tras revelar cómo es su relación actual

Educación

Esta es la edad ideal para ingresar al colegio en los niños: padres deben tomar nota