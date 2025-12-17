Esta es la edad ideal para ingresar al colegio en los niños: padres deben tomar nota

Estudios de la Universidad de Harvard indican que incorporar estímulos educativos en etapas tempranas en los niños es importante, ya que fomenta de manera acelerada el desarrollo del lenguaje, la creatividad y las competencias sociales.

Estas habilidades son fundamentales, debido a que establecen las bases para un mejor desempeño académico y la realización integral del menor.

A pesar de que el Ministerio de Educación de Colombia establece que la edad promedio de entrada a preescolar o kínder es a los 4 años, estudios como los del Instituto de Educación Infantil de la Universidad de Oklahoma y el Centro para el Desarrollo Infantil de la Universidad de Harvard refuerzan la necesidad de iniciar la estimulación mucho antes.

Esta es la edad ideal para ingresar al colegio en los niños

La razón fundamental es la plasticidad cerebral, pues durante los primeros tres años de vida, el cerebro tiene una capacidad única, llegando a formar hasta un millón de nuevas conexiones neuronales por segundo. Esta ventana de tiempo es óptima para la absorción de estímulos y aprendizajes.

Patrick Bauch, rector del colegio Bureche School en Santa Marta, explica que la estimulación temprana desde los primeros meses es determinante porque sienta las bases del desarrollo cognitivo, emocional, social y motriz del menor.

“Desde los cuatro meses es esencial que los niños estén involucrados en actividades de aprendizaje activo y experiencial. Esto les permitirá construir habilidades como la independencia, la curiosidad, la cooperación y la resolución de problemas”, explica.

La metodología educativa seleccionada para iniciar el proceso formativo es crucial, tanto para el desarrollo académico como para construir la inteligencia emocional.

Una de las metodologías que destaca en la educación infantil a nivel mundial y se implementa en esta institución es HighScope, que promueve que los estudiantes exploren el mundo que los rodea a través de la experiencia directa con personas, objetos, eventos e ideas.

En este enfoque curricular, los docentes actúan como facilitadores, asegurando que el entorno del centro infantil fomente la exploración de materiales y la vinculación a situaciones nuevas, sentando las bases del desarrollo integral. Al estar inmersos en un ambiente que promueve la interacción, el niño aprende a reconocer y gestionar sus propios sentimientos, desarrolla la empatía hacia sus compañeros y adquiere la capacidad de resolver conflictos de manera constructiva.

“El manejo emocional en los primeros años es fundamental, ya que facilita la adaptación a nuevos entornos, fortalece la seguridad personal y se convierte en un predictor para el éxito en las relaciones interpersonales y en la vida adulta” afirma el directivo de Bureche School.

Además, destaca que la permanencia del niño en una misma institución desde la primera infancia hasta el bachillerato ofrece un entorno seguro y estable. Esta continuidad pedagógica y emocional reduce los niveles de ansiedad y aumenta la motivación por aprender, ya que el estudiante establece vínculos afectivos duraderos con docentes y compañeros. Esta continuidad permite, a su vez, que la institución brinde un acompañamiento personalizado, conociendo a fondo las necesidades y fortalezas del estudiante, lo cual favorece su desarrollo integral y reduce el riesgo de deserción escolar.

Enfoques como el del colegio Bureche School, que desde el kinder integran metodologías de pensamiento activo, aprendizaje basado en proyectos e inteligencia emocional, y lo refuerzan en la propuesta pedagógica hasta el bachillerato, están mostrando resultados positivos en cuanto a la estabilidad emocional de los estudiantes y la adaptación a procesos más complejos de formación escolar.